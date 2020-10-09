"Зияющая опухоль под хвостом": регулярно насиловал свою собаку по кличке "Тайга" извращенец-социопат

Сейчас Тайгу откармливают и ждут. пока собака придет в себя

В Уфе волонтеры ищут нового доброго и заботливого хозяина для молодой дворняги Тайги. У собаки очень непростая судьба – над ней жестоко измывался ее бывший владелец, но несмотря ни на что, Тайга не потеряла веру в людей.

Как выяснилось, бывшим владельцем Тайги был тот самый странный уфимец, который несколько дней назад вытащил свою неходячую мать в лес и прожил там, пока неравнодушные уфимцы не вызвали полицию. Позже оказалось, что у молодого мужчины серьезное психиатрическое расстройство, поэтому свою квартиру он превратил в настоящую крепость, увешал двери замками и шипами, а соседям рассказывал об опасностях, поджидающих его и мать за дверью квартиры. Чтобы уфимец никому не причинил вреда, врачи приняли решение о его госпитализации в психиатрическую клинику. Позже парень вместе с матерью отправится в психоневрологический интернат, где будут находиться под постоянным присмотром специалистов.

Когда волонтеры забрали из квартиры собаку, то были очень удивлены, почему животное находится в подгузнике. Когда же ветеринары сняли подгузник, то они буквально ахнули от удивления. Под хвостом у собаки образовалась огромная зияющая опухоль. Ветеринарам несложно было догадаться, что над несчастным животным жестоко издевались и регулярно насиловали.

- Сейчас две недели Тайга будет жить в добрых и надежных руках, пока у нее все там не заживет. Ее будут откармливать, собака будет приходить в себя, осваиваться в новой обстановке. Потом ее стерилизуют, при необходимости будут лечить и искать ей нового хозяина. Несмотря на все ужасы, которые ей пришлось пережить, Тайга очень добрая и умная собака, уже хорошо ест и идет на контакт, - рассказал волонтер-ветеринар Виталий.

Источник: ufa.kp.ru