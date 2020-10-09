Арестовали грузовик и счета за долги по налогам компании в Новосибирске

В сроки, установленные для добровольного погашения, должник обязательства не исполнил.

После ареста имущества Новосибирская компания оплатила долг

В отделении судебных приставов по Советскому району г.Новосибирска области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с предприятия занимающегося изготовлением металлоконструкций налоговой задолженности на сумму более 240 тысяч рублей.

В сроки, установленные для добровольного погашения, должник обязательства не исполнил.

В рамках проведения исполнительных действий, судебным приставом на счета и грузовой автомобиль, принадлежащие организации, был наложен арест. Кроме того, предприятию выставили исполнительский сбор на 17 тысяч рублей.

В результате принятых мер, долг перед взыскателем был погашен в короткие сроки, вместе с исполнительским сбором.

Источник: Пресс-служба УФССП России по Новосибирской области