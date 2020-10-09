Как не заразиться COVID-19 в транспорте, рассказал эксперт

Чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения. Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Все же главное – это маски.

Как не подхватить инфекцию в транспорте: правила безопасной поездки

Можно ли избежать заражения во время поездок в общественном транспорте в условиях пандемии, рассказал радио Sputnik академик РАН Вадим Покровский.

Правила санитарной безопасности, к которым мы все уже привыкли за время пандемии коронавируса, и которые стали казаться не такими уж и обязательными, необходимо строго соблюдать. Лучшей защиты от коронавируса нет. В интервью радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский напомнил, как обезопасить себя во время поездок в общественном транспорте. По его словам, главное остается неизменным – масочный режим.

"Главное – надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их – как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела, и при первой же возможности вымыть руки", – советует Вадим Покровский.

Снизить вероятность заражения помогает циркуляция воздуха в салоне, поэтому открытое окно – положительный момент, отметил академик.

"Лучше открывать окно в вагоне или салоне автобуса. Проветривание – один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах", – сказал Вадим Покровский.

По возможности стоит соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.

"Чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения. Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Все же главное – это маски", – уверен Вадим Покровский.

Еще лучше ходить пешком – это во всех отношениях полезно, добавил заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Источник: radiosputnik.ria.ru