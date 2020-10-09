"Последний звоночек": Неутешительный прогноз для человечества сообщил Патриарх Кирилл

По его словам, эпидемия потребовала от людей "налагать на себя очень большие самоограничения" и "жить не по закону похоти".

Патриарх Кирилл назвал пандемию "последним звонком" для человечества

Пандемия коронавируса — это, возможно, "последний звонок" для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни, заявил в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме князя Александра Невского в подмосковном Переделкине.

"Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас", — сказал патриарх Кирилл, текст его проповеди опубликован на сайте РПЦ.

По его словам, эпидемия потребовала от людей "налагать на себя очень большие самоограничения" и "жить не по закону похоти".

"В самом деле, если у людей не хватает разумения, силы воли, подлинного целеполагания, чтобы жить не по закону похоти, то Господь вдруг призывает всех нас изменить свою жизнь — ради своего здоровья и ради того, чтобы избежать преждевременной кончины. Уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными и необходимыми, — действительно, сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить", — объяснил патриарх.

Источник: РИА Новости