09.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

"Последний звоночек": Неутешительный прогноз для человечества сообщил Патриарх Кирилл

17:26 09.10.2020
1 1

По его словам, эпидемия потребовала от людей "налагать на себя очень большие самоограничения" и "жить не по закону похоти".

% name% title
Патриарх Кирилл назвал пандемию "последним звонком" для человечества

Пандемия коронавируса — это, возможно, "последний звонок" для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни, заявил в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме князя Александра Невского в подмосковном Переделкине.

"Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас", — сказал патриарх Кирилл, текст его проповеди опубликован на сайте РПЦ.

По его словам, эпидемия потребовала от людей "налагать на себя очень большие самоограничения" и "жить не по закону похоти".

"В самом деле, если у людей не хватает разумения, силы воли, подлинного целеполагания, чтобы жить не по закону похоти, то Господь вдруг призывает всех нас изменить свою жизнь — ради своего здоровья и ради того, чтобы избежать преждевременной кончины. Уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными и необходимыми, — действительно, сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить", — объяснил патриарх.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия религия церковь Патриарх Кирилл
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны с Патриархом Кириллом?

Аноним, 09 октября 2020 17:34
Точка невозврата - это когда уже сам патриарх соглашается и признает наличие несуществующей пандемии в этом безбожном мире, тем самым находясь на одной стороне с антихристианской моралью.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Присудили Нобелевскую премию мира за продовольствие
18:17 09-10-2020
Присудили Нобелевскую премию мира за продовольствие
За разврат и порно с детьми задержали и. о. министра образования Гнедышева
18:07 09-10-2020
За разврат и порно с детьми задержали и. о. министра образования Гнедышева
Села в попутку: убили и изнасиловали 17-летнюю студентку двое молодых друзей
18:01 09-10-2020
Села в попутку: убили и изнасиловали 17-летнюю студентку двое молодых друзей
Нобелевскую премию мира получила гуманитарная организация ООН
17:57 09-10-2020
Нобелевскую премию мира получила гуманитарная организация ООН
29 тонн контрафактного алкоголя изъяли в Новосибирке
17:48 09-10-2020
29 тонн контрафактного алкоголя изъяли в Новосибирке
БердскВо что превратится площадь Горького в Бердске после заявления министра ЖКХ: откроют ли сквозной проезд
17:45 09-10-2020
Во что превратится площадь Горького в Бердске после заявления министра ЖКХ: откроют ли сквозной проезд
Как изменились цены на продукты за сентябрь 2020 в Бердске и Искитиме
17:45 09-10-2020
Как изменились цены на продукты за сентябрь 2020 в Бердске и Искитиме
Достиг своего пика прирост больных 9 октября 2020 COVID-19
17:41 09-10-2020
Достиг своего пика прирост больных 9 октября 2020 COVID-19
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
17:39 09-10-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Надругался над 13-летней пассажиркой таксист Uber
17:32 09-10-2020
Надругался над 13-летней пассажиркой таксист Uber