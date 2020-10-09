Что обсуждал Медведев на встрече с Путиным

Зампредседателя Совбеза РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что несколько дней назад обсуждал с президентом страны Владимиром Путиным итоги прошедшей региональной избирательной кампании и результат партии на этих выборах.
Председатель партии в четверг провел по видеосвязи встречу с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", которые стали депутатами разных уровней по итогам прошедшего единого дня голосования.
"Давайте обсудим и итоги прошедшей кампании, подчеркиваю, они сложились весьма неплохо для нашей партии. Я буквально несколько дней назад на эту тему разговаривал с президентом нашей страны", - заявил Медведев.
Он отметил, что партии, вне всякого сомнения, нужно думать и о будущем, поскольку, "чтобы сохранить политическое лидерство, нужно работать каждый день".
Медведев добавил, что избирательная кампания в этом году проходила в весьма сложных условиях из-за пандемии коронавируса.
"Вы действительно проявили характер, смогли одержать верх над политическими оппонентами", - сказал он, обращаясь к участникам встречи.
Источник: РИА Новости