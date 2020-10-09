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Что обсуждал Медведев на встрече с Путиным

13:29 09.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По мнению главы "Единой России", необходимо "подготовить ту программу, которая будет привлекательна для людей".

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Медведев рассказал, что обсуждал с Путиным итоги прошедших выборов

Зампредседателя Совбеза РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что несколько дней назад обсуждал с президентом страны Владимиром Путиным итоги прошедшей региональной избирательной кампании и результат партии на этих выборах.

Председатель партии в четверг провел по видеосвязи встречу с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", которые стали депутатами разных уровней по итогам прошедшего единого дня голосования.

"Давайте обсудим и итоги прошедшей кампании, подчеркиваю, они сложились весьма неплохо для нашей партии. Я буквально несколько дней назад на эту тему разговаривал с президентом нашей страны", - заявил Медведев.

Он отметил, что партии, вне всякого сомнения, нужно думать и о будущем, поскольку, "чтобы сохранить политическое лидерство, нужно работать каждый день".

Медведев добавил, что избирательная кампания в этом году проходила в весьма сложных условиях из-за пандемии коронавируса.

"Вы действительно проявили характер, смогли одержать верх над политическими оппонентами", - сказал он, обращаясь к участникам встречи.

Источник: РИА Новости

выборы депутат президент Дмитрий Медведев
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