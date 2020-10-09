Красивые поздравления с преставлением Иоанна Богослова 9 октября 2020 года

Преставление Иоанна Богослова ежегодно отмечается православной церковью 9 октября. Апостол Иоанн Богослов стал одним из приближенных учеников Иисуса Христа. Он был набожным, преданным своему спасителю и стал одним из 3 учеников, которых Иисус Христос приблизил к себе. Апостол Иоанн Богослов был свидетелем преображения Господа на Фаворе, на тайной вечере попросил Господа сообщить ему имя предателя.
Апостол Иоанн всегда и везде следовал за своим Господом, проводя время в молитвах и поклонении.
Именно он стал проповедником Евангелия язычникам в городе Ефес, сопровождая свои проповеди чудесами для обращения иноверцев к христианской вере в Иисуса Христа.
Поздравления с преставлением Иоанна Богослова
Какие народ увидел чудеса
Когда лечил больных Иоанн Богослов
Он пламенно верил в Иисуса Христа
Не боялся смерти и жил много лет.
Удивляя жителей в христианство
Людей обратил.
С преставлением Иоанна Богослова
Поздравляем праздник святой сегодня
Воспеваем.
Наш надежды - огромный остров,
Почитаем Вас, Апостол.
Люди, будьте к всем добры,
На зло глаза всегда закрыв.
Забыть вас нам непросто,
Да и не нужно, вы Апостол.
Для жизни и для вдохновенья.
Пустьне будет в жизни людской обмана,
В честь дня почтенья Иоанна.
Не идите люди по жизни с ошибкой,
Радуйте всех своей славной улыбкой!
Он Господа был ученик,
Душеновстью он весь проник.
День тоской о нём пропитан!
Хочется пожелать вам доброго слова,
В день почтения Иоанна Богослова.
Желаем людям душевного покоя,
И счастья огромного слоя!
Источник: pozdrive.ru