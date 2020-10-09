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Красивые поздравления с преставлением Иоанна Богослова 9 октября 2020 года

12:17 09.10.2020 Фото: pxhere.com
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Именно он стал проповедником Евангелия язычникам в городе Ефес, сопровождая свои проповеди чудесами для обращения иноверцев к христианской вере в Иисуса Христа.

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Иоанну Богослову также молятся сегодня больные и слабые, прося защиты, исцеления и любви
Сюжет: Православные обряды
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Красивые поздравления с преставлением Иоанна Богослова 9 октября 2020 годаО чем молиться в праздник святого Иоанна Богослова 9 октября? Сильная молитва и предсказания преподобногоЕщё 322 новостей

Преставление Иоанна Богослова ежегодно отмечается православной церковью 9 октября. Апостол Иоанн Богослов стал одним из приближенных учеников Иисуса Христа. Он был набожным, преданным своему спасителю и стал одним из 3 учеников, которых Иисус Христос приблизил к себе. Апостол Иоанн Богослов был свидетелем преображения Господа на Фаворе, на тайной вечере попросил Господа сообщить ему имя предателя.

Апостол Иоанн всегда и везде следовал за своим Господом, проводя время в молитвах и поклонении.

Именно он стал проповедником Евангелия язычникам в городе Ефес, сопровождая свои проповеди чудесами для обращения иноверцев к христианской вере в Иисуса Христа.

Поздравления с преставлением Иоанна Богослова

Какие народ увидел чудеса
Когда лечил больных Иоанн Богослов
Он пламенно верил в Иисуса Христа
Не боялся смерти и жил много лет.
Удивляя жителей в христианство
Людей обратил.

С преставлением Иоанна Богослова
Поздравляем праздник святой сегодня

Мы живем, мир несем, Ионна Богослова
Воспеваем.

Наш надежды - огромный остров,
Почитаем Вас, Апостол.
Люди, будьте к всем добры,
На зло глаза всегда закрыв.

Забыть вас нам непросто,
Да и не нужно, вы Апостол.

Вы людям принесли успокоенье,
Для жизни и для вдохновенья.

Пустьне будет в жизни людской обмана,
В честь дня почтенья Иоанна.
Не идите люди по жизни с ошибкой,
Радуйте всех своей славной улыбкой!

Он Господа был ученик,
Душеновстью он весь проник.

Его память не забыта,
День тоской о нём пропитан!

Хочется пожелать вам доброго слова,
В день почтения Иоанна Богослова.
Желаем людям душевного покоя,
И счастья огромного слоя!

Источник: pozdrive.ru

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Со святым праздником, С преставлением Иоанна Богослова!

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