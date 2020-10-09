Красивые поздравления с преставлением Иоанна Богослова 9 октября 2020 года

Именно он стал проповедником Евангелия язычникам в городе Ефес, сопровождая свои проповеди чудесами для обращения иноверцев к христианской вере в Иисуса Христа.

Иоанну Богослову также молятся сегодня больные и слабые, прося защиты, исцеления и любви

Преставление Иоанна Богослова ежегодно отмечается православной церковью 9 октября. Апостол Иоанн Богослов стал одним из приближенных учеников Иисуса Христа. Он был набожным, преданным своему спасителю и стал одним из 3 учеников, которых Иисус Христос приблизил к себе. Апостол Иоанн Богослов был свидетелем преображения Господа на Фаворе, на тайной вечере попросил Господа сообщить ему имя предателя.

Апостол Иоанн всегда и везде следовал за своим Господом, проводя время в молитвах и поклонении.

Именно он стал проповедником Евангелия язычникам в городе Ефес, сопровождая свои проповеди чудесами для обращения иноверцев к христианской вере в Иисуса Христа.

Поздравления с преставлением Иоанна Богослова

Какие народ увидел чудеса

Когда лечил больных Иоанн Богослов

Он пламенно верил в Иисуса Христа

Не боялся смерти и жил много лет.

Удивляя жителей в христианство

Людей обратил.

С преставлением Иоанна Богослова

Поздравляем праздник святой сегодня



Воспеваем. Мы живем, мир несем, Ионна БогословаВоспеваем.

Наш надежды - огромный остров,

Почитаем Вас, Апостол.

Люди, будьте к всем добры,

На зло глаза всегда закрыв.

Забыть вас нам непросто,

Да и не нужно, вы Апостол.



Для жизни и для вдохновенья. Вы людям принесли успокоенье,Для жизни и для вдохновенья.

Пустьне будет в жизни людской обмана,

В честь дня почтенья Иоанна.

Не идите люди по жизни с ошибкой,

Радуйте всех своей славной улыбкой!

Он Господа был ученик,

Душеновстью он весь проник.



День тоской о нём пропитан! Его память не забыта,День тоской о нём пропитан!