Застрелил бизнес-партнер председателя ЖСК «Залесский» в Новосибирске, выяснил СК

Убийство произошло на почве финансовых споров, разногласий и долговых обязательств, в процессе доказывания вины обвиняемого в совершенном преступлении следователями СКР было опровергнуто искусственно сфабрикованное им ложное алиби, связанное с нахождением в день убийства в г. Санкт-Петербурге.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов)

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 27 января 2020 года около 10 часов 30 минут в Центральном районе города Новосибирска между домами по улице Достоевского было обнаружено тело председателя ЖСК “Залесский” с огнестрельными ранениями в области головы и туловища.

Следователями-криминалистами следственного управления СК России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области была проведена масштабная и кропотливая работа по изобличению фигуранта преступления.

С использованием криминалистической техники следователями-криминалистами был проведен дополнительный осмотр места происшествия и прилегающей территории, в ходе которого при помощи металлоискателей и магнитных грабель были обнаружены и изъяты имеющие доказательственное значение по уголовному делу стрелянные из орудия совершения преступления пули и гильзы.

В результате проведенных следственной группой грамотно спланированных следственно-оперативных мероприятий, подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался бизнес-партнер потерпевшего. Как установило следствие, до совершения преступления обвиняемый незаконно приобрел не менее трех пистолетных патронов 9х18 калибра 9 мм, изготовленных промышленным способом, предназначенных и пригодных для стрельбы из огнестрельного оружия – пистолета калибра 9 мм, после чего совершил их хранение, ношение и перевозку. 27 января злоумышленник, имея при себе заряженный пистолет, прибыл к дому потерпевшего и стал ожидать его в целях урегулирования имевшихся между ними разногласий материального характера. При встрече в ходе разговора между мужчинами возникла ссора, в результате которой обвиняемый из-за возникшего личного неприязненного отношения произвел три прицельных выстрела в грудь, живот и голову потерпевшего. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Стоит отметить, что убийство потерпевшего произошло на почве финансовых споров, разногласий и долговых обязательств, в процессе доказывания вины обвиняемого в совершенном преступлении следователями СКР было опровергнуто искусственно сфабрикованное им ложное алиби, связанное с нахождением в день убийства в г. Санкт-Петербурге.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемых преступлений фигурант признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru