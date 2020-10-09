Проиндексировать пенсии работающим пенсионерам могут в России в ближайшее время

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

"Единая Россия" направила в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Инициативы включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий.

Фракция партии "Единая Россия" в Госдуме подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в правительство РФ. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

"Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента", - сказал Исаев.

По его словам, инициативы единороссов включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий. "В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения", - пояснил парламентарий.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы поддержал лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. Как сообщил ТАСС Миронов по итогам встречи, глава государства дал поручение кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Согласно изменениям в конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в основном законе не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

Источник: ТАСС