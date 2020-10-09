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"Они погибли вместе": Разбились в авиакатастрофе возвращавшиеся с медового месяца молодожены

14:00 09.10.2020 Фото: The San Miguel Sheriff’s Office
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Полагают, что крушение произошло через 10-15 минут после взлета.

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Молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы

Молодожены из американского штата Флорида погибли в авиакатастрофе в штате Колорадо через четыре дня после свадьбы. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт полиции округа Сан-Мигель, штат Колорадо.

5 октября 30-летний Костас Джон Сивиллис с 33-летней женой Линдси Вогеляр возвращались домой после медового месяца в городе Теллерайд, штат Колорадо. Они взлетели вдвоем на легкомоторном самолете и через считанные минуты разбились. Оба погибли на месте. По словам семьи погибших, они работали в авиакомпании United Airlines: Костас был пилотом, а Линдси — стюардессой.

«Линдси была очень веселым и энергичным человеком с заразительным смехом и улыбкой, — рассказали их родственники WOOD-TV. — Костас был искренним и помогал людям почувствовать себя особенными. Он всегда все просчитывал наперед, а она была его крыльями для поиска приключений».

Национальный совет по безопасности на транспорте приступил к расследованию смертельной аварии. Власти полагают, что крушение произошло через 10-15 минут после взлета.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас жених и невеста погибли сразу после регистрации брака. 19-летний Харли Джо Морган и 20-летняя Рианнон Мари Морган покидали мирового судью, когда в их машину врезался пикап. Молодожены погибли на месте. Водитель пикапа не пострадал.

авиакатастрофа молодожены насмерть
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