Лунный календарь стрижек и окрашивания на выходные 9-11 октября 2020 года

Характеристики Луны на 9 октября 2020 года
На дату 09.10.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 22 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 57%. Восход Луны в 21:26, а закат в 14:51.
Хронология лунных дней
- 22 лунный день c 20:37 08.10.2020 по 21:26 09.10.2020
- 23 лунный день c 21:26 09.10.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 9 октября 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
22 лунный день (±)
9 октября 2020 года в 12:00 - 22 лунный день. новая стрижка позволит повысит Вашу значимость в окружении, и поправить свое здоровье в частности дыхательную систему. Но не стоит стричься слишком сильно, так как в убывающую луну волосы растут медленнее.
Для улучшения общего благосостояния стоит покрасить волосы в естественный цвет.
Прическу стоит выбрать спокойную, она должна как бы уравновешивать вашу связь с космосом.
Старайтесь причесываться как можно чаще. Сегодня своего рода день откровений, сегодня Вы сможете познать что-то сакральное, что-то что будет способно изменить Вашу жизнь и затронуть жизнь Вашего окружения.
Вы сможете испытать жажду приключений и путешествий. Если у Вас нет возможности отправиться в путешествие сейчас, то просто помечтайте, фантазируйте как и куда бы Вы хотели отправится. Сегодняшний день будет очень продуктивным у людей творческих профессий.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Характеристики Луны на 10 октября 2020 года
На дату 10.10.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Третья четверть (наступит 10.10.2020 в 03:41)». Это 23 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 47%. Восход Луны в 22:31, а закат в 15:39.
Хронология лунных дней
- 23 лунный день c 21:26 09.10.2020 по 22:31 10.10.2020
- 24 лунный день c 22:31 10.10.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 10 октября 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
23 лунный день (−)
10 октября 2020 года в 12:00 - 23 лунный день. стричься сегодня противопоказана, она может стать причиной разных неурядиц и неприятностей.
Окраску волос с помощью натуральных компонентов стоит доверить кому то из своих близких, это придаст позитивный настрой и добавит радость в Вашу жизнь.
Для сохранения позитивного настроя и радости стоит завить волосы.
Сегодня обострится Ваше внутреннее я, вы будете как никогда самобытны и оригинальны, обострится Ваше творческое начало. Решить, чем именно сегодня Вы займетесь будет непросто, Вас будут одолевать новые идеи и дела.
В этот период будут сгенерированы как отличные и креативные идеи, так и не самые успешные, поэтому стоит внимательно отнестись к идеям, которые Вы захотите реализовать. Не стоит увлекаться алкоголем и психотропными веществами именно они могут представить вас не в лучшем свете.
Третья четверть (±)
Луна находится в фазе Третья четверть. Нейтральное время для стрижки и окрашивания волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - суббота, стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 11 октября 2020 года
На дату 11.10.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 24 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 36%. Восход Луны в 23:48, а закат в 16:15.
Хронология лунных дней
- 24 лунный день c 22:31 10.10.2020 по 23:48 11.10.2020
- 25 лунный день c 23:48 11.10.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 11 октября 2020
Луна в знаке зодиака Лев (+)
Луна в знаке Лев. под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.
Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.
24 лунный день (±)
11 октября 2020 года в 12:00 - 24 лунный день. именно сегодня новая стрижка одарит Вас огромным количеством энергии. Стригите волосы если хотите сохранить новую прическу надолго.
Если Вы находитесь в поиске новой работы или хотите произвести впечатление на руководителя, стоит окрасить волосы натуральными красителями в темный оттенок.
Объемные локоны в Вашей укладке привлекут позитивную энергию.
Сегодня Вы можете окунуться в грусть и тоску, предаться сомнениям и духовному дисбалансу. Вы будете чувствовать себя одиноким и непонятым человеком, могут появиться необоснованные страхи и чувство отчаяния. Проведите день в одиночестве, постарайтесь найти внутреннюю гармонию и спокойствие.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (−)
День недели - воскресенье, строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.