Три девушки из Бердска участвуют в финале регионального конкурса «Мисс ЗОЖ-2020»

У Дарьи Овсянниковой, Виктории Гриценко и Марины Климонтовой есть все шансы на победу. Кому достанется корона, узнаем уже завтра. — 10 октября состоится финал конкурса «Мисс ЗОЖ-2020», а сегодня идет активное онлайн-голосование за самую лучшую участницу, — сообщила «Свидетелю» Евгения Шмидт, директор городского отдела по делам молодежи. — Давайте поддержим наших Дарью Овсянникову, Викторию Гриценко и Марину Климонтову. Для этого следует перейти по ссылке, подписаться на страничку и проголосовать за бердских девчонок. Напомню, титул «1-я вице-мисс ЗОЖ-2019» Новосибирской области завоевала выпускница школы №1 Виктория Селенкова. На областной конкурс девушку пригласили после участия в городском «ЗОЖ-2019», где она стала лучшей в трех номинациях: «Мисс грация», «Мисс спорт» и «Вторая вице-мисс здоровый образ жизни».
У Дарьи Овсянниковой, Виктории Гриценко и Марины Климонтовой есть все шансы на победу. Кому достанется корона, узнаем уже завтра.
— 10 октября состоится финал конкурса «Мисс ЗОЖ-2020», а сегодня идет активное онлайн-голосование за самую лучшую участницу, — сообщила «Свидетелю» Евгения Шмидт, директор городского отдела по делам молодежи. — Давайте поддержим наших Дарью Овсянникову, Викторию Гриценко и Марину Климонтову. Для этого следует перейти по ссылке, подписаться на страничку и проголосовать за бердских девчонок.
Напомню, титул «1-я вице-мисс ЗОЖ-2019» Новосибирской области завоевала выпускница школы №1 Виктория Селенкова. На областной конкурс девушку пригласили после участия в городском «ЗОЖ-2019», где она стала лучшей в трех номинациях: «Мисс грация», «Мисс спорт» и «Вторая вице-мисс здоровый образ жизни».