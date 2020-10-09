Три девушки из Бердска участвуют в финале регионального конкурса «Мисс ЗОЖ-2020»
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Три девушки из Бердска участвуют в финале регионального конкурса «Мисс ЗОЖ-2020»

2:01:1810/9/2020
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У Дарьи Овсянниковой, Виктории Гриценко и Марины Климонтовой есть все шансы на победу. Кому достанется корона, узнаем уже завтра.

— 10 октября состоится финал конкурса «Мисс ЗОЖ-2020», а сегодня идет активное онлайн-голосование за самую лучшую участницу, — сообщила «Свидетелю» Евгения Шмидт, директор городского отдела по делам молодежи. — Давайте поддержим наших Дарью Овсянникову, Викторию Гриценко и Марину Климонтову. Для этого следует перейти по ссылке, подписаться на страничку и проголосовать за бердских девчонок.

Напомню, титул «1-я вице-мисс ЗОЖ-2019» Новосибирской области завоевала выпускница школы №1 Виктория Селенкова. На областной конкурс девушку пригласили после участия в городском «ЗОЖ-2019», где она стала лучшей в трех номинациях: «Мисс грация», «Мисс спорт» и «Вторая вице-мисс здоровый образ жизни».

Источник: svidetel24.info

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