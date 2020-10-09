Как изменились цены на продукты за сентябрь 2020 в Бердске и Искитиме

Цены на продукты изменились

Изменение цен на потребительском рынке Новосибирской области

в сентябре 2020 года

В сентябре 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с августом 2020 года снизились на 0,3%. Цены на продовольственные товары и услуги снизились на 0,8% и 0,7% соответственно, на непродовольственные товары выросли на 0,6%.

Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Картофель подешевел на 34,5%, морковь – на 33,1%, столовая свекла – на 25,8%, белокочанная капуста – на 17,8%, репчатый лук – на 16,8%, яблоки – на 12,6%, груши – на 11,2%. Вместе с тем свежие помидоры подорожали на 41,7%, огурцы – на 40,8%, бананы – на 11,7%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели: шоколад –

на 11%, черный пакетированный чай – на 7%, нежирный творог – на 6,4%, оливковое масло – на 5,9%, стерилизованное молоко – на 5,6%, манная крупа – на 4,3%, черный перец (горошек) – на 3,3%, соленая сельдь – на 3,1%, кетчуп и какао – на 2,6%, шлифованный рис – на 2,5%, пшено – на 2,3%, мясные консервы – на 1,8%. Значительное повышение цен отмечено в группе рыбопродуктов. Икра лососевых рыб подорожала на 11,7%, деликатесные продукты из рыбы – на 4,5%, рыбные консервы в томатном соусе – на 3,5%, живая и охлажденная рыба – на 3,3%, мороженая разделанная – на 3%. Среди прочих продуктов более всего выросли цены на растворимый кофе на 7,6%, куриные яйца – на 6,2%, жевательную резинку – на 4%, сахар-песок – на 3,9%, овощные консервы для детского питания – на 2,7%, пельмени, манты,

равиоли – на 2,4%.

Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные

продовольственные товары, сентябрь в процентах к августу

Наименование группы товаров Изменения цен в среднем по группе Максимальное и минимальное изменения индекса цен внутри группы товары изменение индекса цен Яйца +6,2 яйца +6,2 Сахар +3,9 сахар +3,9 Рыбопродукты +1,0 икра лососевых рыб +11,7 сельдь соленая -3,1 Кондитерские изделия +0,8 печенье +6,1 шоколад -11,0 Масло и жиры -0,1 маргарин +0,8 масло оливковое -5,9 Молоко и молочная продукция -0,7 сырки творожные, глазированные шоколадом +1,4 творог нежирный -6,4 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки -0,7 булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные +0,6 хлопья из злаков (сухие завтраки) -3,4 Сыр -0,8 национальные сыры и брынза +1,2 сыры сычужные твердые и мягкие -0,9 Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы -0,8 кулинарные изделия из птицы +1,2 колбаса полукопченая и варено-копченая -2,7 Мясо и птица -1,0 окорочка куриные +2,4 свинина (кроме бескостного мяса) -3,3 Макаронные и крупяные изделия -1,4 макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта +2,0 крупа манная -4,3 Алкогольные напитки -2,1 вино виноградное столовое +1,9 пиво зарубежных торговых марок -5,9 Плодоовощная продукция, включая картофель -6,5 помидоры свежие +41,7 картофель -34,5

В группе медицинских товаров и медикаментов более всего подорожали корвалол на 7,7%, настойка пустырника – на 5,6%, лоратадин – на 2,5%, алмагель и вата – на 1,8%, эналаприл и йод – на 1,5%, глицин – на 1,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами – на 1,3%, таурин и валидол –

на 1%. Одновременно снизились цены на валокордин на 3,4%, поливитамины без минералов – на 1,7%, комбинированные анальгетики – на 1,6%, бинт –

на 1,3%, гипотиазид – на 1,2%, амброксол – на 1,1%.

Выросли цены на отдельные виды одежды и обуви. Женские меховое пальто, дубленка и демисезонное пальто стали дороже на 4,2% и 2,8% соответственно, мужские кожаная куртка и ветровка – на 3,9% и 3% соответственно, женские зимние сапоги – на 2,7%, трикотажные головные уборы – на 2%, на 1,4-1,9% – одежда для школьников.

В группе строительных материалов подорожали: оконное стекло –

на 5,1%, плиты ДСП и OSB – на 3%, металлочерепица – на 2%, краски и еврошифер – на 0,8%.

Среди прочих товаров повышение цен на 1,5-5% отмечено на книгу детективного жанра, авторучку, стальной чайник, стиральную машину, подержанный импортный автомобиль, наручные часы, бритвенные станки, обеденный стол, зонт, миксер, школьный рюкзак, газовое моторное топливо, пылесос, столовые приборы, бытовую плиту, стеганое одеяло. В то же время



на 1,3-6,9% снизились цены на нитки, стеклянную посуду, рюкзак для взрослых, туалетную бумагу, флеш-накопитель USB, роликовые коньки, фотоаппарат, хозяйственное мыло, пену для бритья, электрические батарейки, зубную щетку, энергосберегающую лампу.

Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные

непродовольственные товары, сентябрь в процентах к августу

Наименование группы товаров Изменение цен в среднем по группе Максимальное и минимальное изменения индекса цен внутри группы товары изменение индекса Моющие и чистящие средства +1,7 жидкие чистящие и моющие средства +8,0 мыло хозяйственное -2,9 Обувь +1,1 туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи +10,9 туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи -0,8 Электротовары и другие бытовые приборы +1,0 электроутюг +6,1 лампа энергосберегающая -6,9 Одежда и белье +0,8 куртка мужская из натуральной кожи +3,8 брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы) -3,0 Строительные материалы +0,7 стекло оконное листов +5,1 плитка керамическая -0,3 Табачные изделия +0,7 сигареты с фильтром отечественные +0,9 сигареты с фильтром зарубежных торговых марок +0,4 Мебель +0,5 стол обеденный +2,1 шкаф-вешалка для прихожей -1,2 Медикаменты +0,4 корвалол +7,7 валокордин -3,4 Трикотажные изделия -0,1 шарф шерстяной, полушерстяной +6,0 панталоны, трусы женские -3,6

В сентябре снизились тарифы на услуги пассажирского транспорта. Полет в салоне экономического класса самолета стал дешевле на 29,5%, проезд в поездах дальнего следования – на 16,5%.

Выросли цены на услуги образования: обучение в организациях среднего профессионального образования – на 10,9%, занятия на курсах профессионального обучения – на 3,7%, дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях –

на 1,8%, обучение в государственных учреждениях высшего образования, негосударственных общеобразовательных организациях и занятия на курсах иностранных языков – на 0,9%.

Среди прочих наблюдаемых видов услуг снижение отмечено на годовую стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – на 5,9% и путевки в дом отдыха, пансионат – на 5,5%. Вместе с тем выросли цены на проживание в студенческом общежитии на 20,8%, работы по облицовке кафельной плиткой – на 7%, обойные работы – на 4,4%, ветеринарные услуги – на 1,9%, отдельные виды медицинских услуг – на 0,2-0,9%.

Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные

услуги, сентябрь в процентах к августу

Наименование группы товаров Изменение цен в среднем по группе Максимальное и минимальное изменения индекса цен внутри группы товары изменение индекса цен Услуги образования +1,9 обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, се +10,9 занятия на курсах иностранных языков +0,9 Жилищно-коммунальные услуги +0,2 проживание в студенческом общежитии +20,8 содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья +0,3 Санаторно-оздоровительные -7,1 дом отдыха, пансионат -5,5 санаторий -10,1 Услуги пассажирского транспорта -9,5 проезд в такси +1,9 полет в экономическом классе самолета -29,5

За период с начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 102,8%. На продовольственные товары цены повысились на 3,4%, непродовольственные – на 2,6%, услуги – на 1,9%.

Новосибирскстат