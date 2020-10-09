Смертельная авария: Водитель Toyota Caldina въехал в УАЗ-3909 в Коченевском районе

В резульате ДТП водитель "Тойоты" от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии

08.10.2020 в 17.30 в Коченевском районе на 28 км автодороги "Новосибирск - Колывань - Томск" 36-летний водитель автомобиля "Тойота Калдина", следовавший в сторону поселка Колывань, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ-3909, двигавшимся во встречном направлении.

В резульате ДТП водитель "Тойоты" от полученных травм скончался на месте. 47-летний водитель УАЗа получил закрытую черепно-мозговую травму, сорясение головного мозга, перелом бедра, голени и 5-ти ребер. Еще двое пассажиров-мужчин этого же автомобиля, 40 и 45 лет, с различными переломами были доставлены в больницу.

В настоящее время по даному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.

Источник: 54.мвд.рф