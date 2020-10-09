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29 тонн контрафактного алкоголя изъяли в Новосибирке

17:48 09.10.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Организатор - 43-летний житель Октябрьского района Новосибирска отвечал за реализацию приобретенной им оптовыми партиями контрафактной алкогольной продукции известных марок, а также подыскивал покупателей, с которыми согласовывал условия продажи указанной продукции.

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Следствием установлено 26 эпизодов преступной деятельности фигурантов

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению организованной группы лиц в незаконном обороте контрафактной алкогольной продукции в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что в период с декабря 2018 по август 2019 обвиняемые – четверо новосибирцев в возрасте от 22 до 54 лет, вступив в предварительный сговор, организовали незаконную реализацию немаркированной алкогольной продукции.

Роли всех участников группы были четко распределены. Так, организатор - 43-летний житель Октябрьского района Новосибирска отвечал за реализацию приобретенной им оптовыми партиями контрафактной алкогольной продукции известных марок, а также подыскивал покупателей, с которыми согласовывал условия продажи указанной продукции.

Остальные участники группы осуществляли доставку партий алкогольной продукции покупателям, получали от них денежные средства и выполняли погрузо-разгрузочные работы.

Участники группы были задержаны в августе 2019 года в ходе спецоперации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке ОМОН регионального управления Росгвардии.

В ходе обысковых мероприятий в арендованном складском помещении, расположенном на территории Кировского района города Новосибирска, а также осмотров транспортных средств покупателей алкогольной продукции сотрудниками полиции изъято около 29 тонн алкогольной продукции, на общую сумму более 13 миллионов рублей.

Во избежание уголовной ответственности при осуществлении противоправной деятельности участники группы пользовались особыми мерами конспирации, поддерживали материально-техническую оснащенность и финансовую базу группы, пополняемую денежными средствами, полученными от реализации контрафактного алкоголя.

Следствием установлено 26 эпизодов преступной деятельности фигурантов, связанных с незаконным оборотом контрафактной (немаркированной) алкогольной продукции в особо крупных размерах и незаконным использование чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба, на территории города Новосибирска (ст. 171.1, 171.3 и ст. 180 УК РФ).

Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление каналов поставки контрафактной продукции в Новосибирскую область.

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Источник: 54.мвд.рф

алкоголь контрафакт фальсификат
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