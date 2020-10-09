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Надругался над 13-летней пассажиркой таксист Uber

17:32 09.10.2020 Фото: pixabay.com
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В полицию 8 октября обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что это случилось утром того же дня. Водитель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Личность водителя установили по госномерам, поэтому найти его не составило труда.

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В Петербурге таксист-мигрант приставал к несовершеннолетней пассажирке

В Петербурге у станции метро «Комендантский проспект» таксист-мигрант приставал к несовершеннолетней пассажирке. Об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 8 октября обратился отец пострадавшей девочки. Он рассказал, что это случилось утром того же дня. Водитель компании Uber совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. После содеянного подозреваемый педофил скрылся.

Личность водителя установили по госномерам, поэтому найти его не составило труда. Через полтора часа после заявления петербуржца около станции метро «Академическая» полиция поймала подозреваемого. Им оказался 31-летний мигрант, у которого нет регистрации в Петербурге или Ленобласти. Следователи завели уголовное дело.

Источник: nevnov.ru

педофил таксист
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Надругался над 13-летней пассажиркой таксист Uber