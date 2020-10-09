09.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто

Как реагируют водители на новый выезд из Академгородка в Новосибирске?

17:12 09.10.2020 Фото: nsknews.info
0

На тротуаре пока не уложили асфальт, но скоро это исправят. Бордюры и забор для безопасности — уже на месте.

% name% title
Выезд из Академгородка стал удобнее после реконструкции

Въехать в новосибирский Академгородок и выехать из него стало проще. Перекрёсток Бердского шоссе и проспекта Строителей реконструировали. На нём появились новые светофоры и ливневая канализация, которой раньше не было. Подробнее о переменах — «Новосибирские новости».

Перекрёсток Бердского шоссе и проспекта Строителей — один из ключевых участков, которые в этом году реконструировали по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Сейчас основная часть работ уже выполнена.

Для тех, кто въезжает в центральную часть Советского района, дорогу расширили — по сути, сделали дополнительную полосу. Уже установили все необходимые знаки, светофоры — они работают в штатном режиме. Оборудовали несколько островков безопасности, увеличили разгонные полосы. Осталось доделать только небольшие нюансы — например, нанести разметку.

«Всё так же, как в Европе. Аварий будет меньше, это 100%», — уверен проезжающий мимо водитель.

«Специально обговаривали, чтобы были возможности регулировать режим светофора во время рабочего дня. И это хорошая опция, которая позволит динамично отвлекаться на возникающие пробки. И в целом найденное здесь решение неожиданно оказалось даже эффективнее, чем мы предполагали», — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Для водителей, которые едут из Академгородка в центральную часть Новосибирска, теперь сделали удобный выезд. Это отдельная полоса, которая не регулируется светофором — и движение по ней постоянно. Водители просто выезжают на разгонную полосу и вливаются в поток транспорта, который идёт по Бердскому шоссе. Единственный нюанс — надо быть внимательным на переходе и пропускать пешеходов.

На тротуаре пока не уложили асфальт, но скоро это исправят. Бордюры и забор для безопасности — уже на месте.

«Мы шли поздно, в холод — немножко задержали вынос кабелей для спецсвязи. Почти полтора месяца согласовывали только кабели», — объяснил представитель подрядчика.

Все недоработки дорожники обещают закончить к концу этой недели. Разметку нанесут, как только выдастся подходящая погода.

Источник: nsknews.info

академгородок выезд перекресток
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стало удобней?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Присудили Нобелевскую премию мира за продовольствие
18:17 09-10-2020
Присудили Нобелевскую премию мира за продовольствие
За разврат и порно с детьми задержали и. о. министра образования Гнедышева
18:07 09-10-2020
За разврат и порно с детьми задержали и. о. министра образования Гнедышева
Села в попутку: убили и изнасиловали 17-летнюю студентку двое молодых друзей
18:01 09-10-2020
Села в попутку: убили и изнасиловали 17-летнюю студентку двое молодых друзей
Нобелевскую премию мира получила гуманитарная организация ООН
17:57 09-10-2020
Нобелевскую премию мира получила гуманитарная организация ООН
29 тонн контрафактного алкоголя изъяли в Новосибирке
17:48 09-10-2020
29 тонн контрафактного алкоголя изъяли в Новосибирке
БердскВо что превратится площадь Горького в Бердске после заявления министра ЖКХ: откроют ли сквозной проезд
17:45 09-10-2020
Во что превратится площадь Горького в Бердске после заявления министра ЖКХ: откроют ли сквозной проезд
Как изменились цены на продукты за сентябрь 2020 в Бердске и Искитиме
17:45 09-10-2020
Как изменились цены на продукты за сентябрь 2020 в Бердске и Искитиме
Достиг своего пика прирост больных 9 октября 2020 COVID-19
17:41 09-10-2020
Достиг своего пика прирост больных 9 октября 2020 COVID-19
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
17:39 09-10-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Надругался над 13-летней пассажиркой таксист Uber
17:32 09-10-2020
Надругался над 13-летней пассажиркой таксист Uber