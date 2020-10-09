Как реагируют водители на новый выезд из Академгородка в Новосибирске?

На тротуаре пока не уложили асфальт, но скоро это исправят. Бордюры и забор для безопасности — уже на месте.

Выезд из Академгородка стал удобнее после реконструкции

Въехать в новосибирский Академгородок и выехать из него стало проще. Перекрёсток Бердского шоссе и проспекта Строителей реконструировали. На нём появились новые светофоры и ливневая канализация, которой раньше не было. Подробнее о переменах — «Новосибирские новости».

Перекрёсток Бердского шоссе и проспекта Строителей — один из ключевых участков, которые в этом году реконструировали по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Сейчас основная часть работ уже выполнена.

Для тех, кто въезжает в центральную часть Советского района, дорогу расширили — по сути, сделали дополнительную полосу. Уже установили все необходимые знаки, светофоры — они работают в штатном режиме. Оборудовали несколько островков безопасности, увеличили разгонные полосы. Осталось доделать только небольшие нюансы — например, нанести разметку.

«Всё так же, как в Европе. Аварий будет меньше, это 100%», — уверен проезжающий мимо водитель.

«Специально обговаривали, чтобы были возможности регулировать режим светофора во время рабочего дня. И это хорошая опция, которая позволит динамично отвлекаться на возникающие пробки. И в целом найденное здесь решение неожиданно оказалось даже эффективнее, чем мы предполагали», — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Для водителей, которые едут из Академгородка в центральную часть Новосибирска, теперь сделали удобный выезд. Это отдельная полоса, которая не регулируется светофором — и движение по ней постоянно. Водители просто выезжают на разгонную полосу и вливаются в поток транспорта, который идёт по Бердскому шоссе. Единственный нюанс — надо быть внимательным на переходе и пропускать пешеходов.

На тротуаре пока не уложили асфальт, но скоро это исправят. Бордюры и забор для безопасности — уже на месте.

«Мы шли поздно, в холод — немножко задержали вынос кабелей для спецсвязи. Почти полтора месяца согласовывали только кабели», — объяснил представитель подрядчика.

Все недоработки дорожники обещают закончить к концу этой недели. Разметку нанесут, как только выдастся подходящая погода.

Источник: nsknews.info