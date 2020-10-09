Мощный снегопад внезапно обрушился на Новосибирск днём в четверг, 8 октября. Очевидцы сделали эпичное видео, как город тонет в белой мгле.
Снежная буря началась около 15:50 и продолжалась 20 минут, а потом выглянуло солнце. Подписчики Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сравнили увиденное с апокалиптическим фильмом «Послезавтра», назвав зрелище фееричным и завораживающим.
Эпичное видео снежной бури 8 октября попало на видео в Новосибирске
17:17 09.10.2020
Горожане сравнили увиденное с апокалиптическим фильмом «Послезавтра», назвав зрелище фееричным и завораживающим.
Мощный снегопад внезапно обрушился на Новосибирск днём в четверг, 8 октября. Очевидцы сделали эпичное видео, как город тонет в белой мгле.
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От редакции
Завораживает?
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