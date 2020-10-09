Эпичное видео снежной бури 8 октября попало на видео в Новосибирске

Снежная буря накрыла Новосибирск

Мощный снегопад внезапно обрушился на Новосибирск днём в четверг, 8 октября. Очевидцы сделали эпичное видео, как город тонет в белой мгле.

Снежная буря началась около 15:50 и продолжалась 20 минут, а потом выглянуло солнце. Подписчики Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сравнили увиденное с апокалиптическим фильмом «Послезавтра», назвав зрелище фееричным и завораживающим.