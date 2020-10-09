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Эпичное видео снежной бури 8 октября попало на видео в Новосибирске

17:17 09.10.2020 Фото: скриншот видео
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Горожане сравнили увиденное с апокалиптическим фильмом «Послезавтра», назвав зрелище фееричным и завораживающим.

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Снежная буря накрыла Новосибирск

Мощный снегопад внезапно обрушился на Новосибирск днём в четверг, 8 октября. Очевидцы сделали эпичное видео, как город тонет в белой мгле.
Снежная буря началась около 15:50 и продолжалась 20 минут, а потом выглянуло солнце. Подписчики Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сравнили увиденное с апокалиптическим фильмом «Послезавтра», назвав зрелище фееричным и завораживающим.

ролик снежная буря
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