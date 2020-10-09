27 человек без масок поймали в общественном транспорте: нарушители вызваны в полицию Новосибирска

Необходимость обязательного ношения гражданами масок в пассажирском транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры установлена постановлением губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств».

Нарушителей масочного режима отправили в полицию

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области усилило контроль по соблюдению масочного режима в транспорте. По результатам очередного совместного рейда минтранса и полиции по соблюдению масочного режима на транспорте проведены профилактические беседы, составлены протоколы и материалы для вызова в полицию – только за сегодняшнее утро такая работа проведена с 27 гражданами.

Напомним, в Новосибирской области продолжается проведение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Губернатор Андрей Травников 5 октября 2020 года обозначил основные направления борьбы с распространением коронавирусной инфекции и подчеркнул важность контроля за соблюдением санитарных мер, в том числе за обязательным ношением средств индивидуальной защиты.

В мае-сентябре 2020 года проведено более 250 рейдовых мероприятий по соблюдению ограничительных мер в связи с противодействием коронавирусу, проверено около 8000 единиц подвижного состава на 200 объектах транспортной инфраструктуры.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин 9 октября принял участие в совместных с УМВД России по г. Новосибирску, региональным Роспотребнадзором и МКУ «ЦУГАЭТ» контрольных мероприятиях по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте г. Новосибирска. Рейд прошел на остановке общественного транспорта «Немировича-Данченко» в г. Новосибирске.

В ходе рейда Вячеслав Невежин подчеркнул, что необходимость обязательного ношения гражданами масок в пассажирском транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры установлена постановлением Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств».

«С середины сентября усилен контроль по соблюдению масочного режима в транспорте, это необходимо для защиты как пассажиров, так и членов экипажей общественного транспорта. Региональным минтрансом совместно с представителями ЦУГАЭТ управления пассажирских перевозок мэрии г. Новосибирска и органами полиции c конца апреля 2020 года проводится контроль за соблюдением масочного режима в подвижном составе пассажирского транспорта и объектах транспортной инфраструктуры. За несоблюдение масочного режима гражданину может быть выписан штраф от 1000 рублей», – сообщил Вячеслав Невежин.

В ходе рейда сотрудниками минтранса и полиции были даны разъяснения гражданам о необходимости ношения масок в закрытом пространстве. Участниками рейда было отмечено, что большинство пассажиров исполняли предписания по ношению масок, оставшаяся часть пассажиров надевала маски при виде проверяющих. По результатам мероприятия сотрудниками полиции и минтранса было проведено 6 профилактических бесед, составлено 2 протокола об административной ответственности на пассажиров без масок, на 19 составлены материалы по причине отсутствия документов, удостоверяющих личность, для последующего вызова в отделение полиции и составления протоколов.

Вячеслав Невежин акцентировал внимание на том, что минтранс региона достаточно категорично подходит к рассмотрению ответственности перевозчиков, которые пренебрегают здоровьем пассажиров и допускают в транспорт людей без средств индивидуальной защиты. Согласно статье 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ перевозчик обязан прекратить оказание услуги из-за пассажиров, которые, находясь без маски в салоне автобуса, угрожают безопасности находящихся рядом людей, в том числе допускают риск инфицирования коронавирусом.

Источник: Правительство НСО