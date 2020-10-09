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Умирающую девочку, которая мать полгода держала в шкафу, на вертолете везут из Карпинска в Екатеринбург

15:22 09.10.2020 Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
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Девочке требуется восстановительное лечение, состояние тяжелое.

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Девочку перевезут в ОДКБ № 1

Состояние девочки тяжелое.

Малышку, которая полгода прожила в шкафу, будут лечить медики ОДКБ № 1.

Об этом сообщили в минздраве Свердловской области.

— За ней вылетел вертолет медицины катастроф для перегоспитализации в ОДКБ №1, — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

— Девочке требуется восстановительное лечение, состояние тяжелое.

В настоящее время она находится в межмуниципальном детском центре в Краснотурьинске.

обнаружили садист шкаф
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От редакции

Поправится малышка?

Аноним, 11 октября 2020 09:28
НВР:Поправится
Аноним, 11 октября 2020 11:25
НВР:
Малышка может и поправится,а вот мамашей сложнее!!!! Ее точно лечить надо!
Tanya, 11 октября 2020 14:57
Зачем маму лечить? В шкаф ее надо.. На годик
Аноним, 11 октября 2020 11:42
Пусть девочка выздороветь Бог даст сил ей.Я надеюсь всё у малышки будет хорошо...
Аноним, 11 октября 2020 11:53
НВР:
Я думаю что всё будет хорошо
Аноним, 11 октября 2020 12:32
На кол эту тварь.а малышка обязательно поправится,здоровья тебе солнышко
Аноним, 11 октября 2020 14:00
НВР:
Да
Аноним, 11 октября 2020 14:46
Бабы у вас в башке ,что?
Она не подлежит никакому оправданию....
Расстрелять!!!
Аноним, 11 октября 2020 15:41
НВР:
Сажать в тюрьму такую мать нужно на пожизненное

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