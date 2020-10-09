Умирающую девочку, которая мать полгода держала в шкафу, на вертолете везут из Карпинска в Екатеринбург

Состояние девочки тяжелое.
Малышку, которая полгода прожила в шкафу, будут лечить медики ОДКБ № 1.
Об этом сообщили в минздраве Свердловской области.
— За ней вылетел вертолет медицины катастроф для перегоспитализации в ОДКБ №1, — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
— Девочке требуется восстановительное лечение, состояние тяжелое.
В настоящее время она находится в межмуниципальном детском центре в Краснотурьинске.
Малышка может и поправится,а вот мамашей сложнее!!!! Ее точно лечить надо!
Я думаю что всё будет хорошо
Да
Она не подлежит никакому оправданию....
Расстрелять!!!
Сажать в тюрьму такую мать нужно на пожизненное