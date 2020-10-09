Умирающую девочку, которая мать полгода держала в шкафу, на вертолете везут из Карпинска в Екатеринбург

Девочку перевезут в ОДКБ № 1

Состояние девочки тяжелое.

Малышку, которая полгода прожила в шкафу, будут лечить медики ОДКБ № 1.

Об этом сообщили в минздраве Свердловской области.

— За ней вылетел вертолет медицины катастроф для перегоспитализации в ОДКБ №1, — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

— Девочке требуется восстановительное лечение, состояние тяжелое.

В настоящее время она находится в межмуниципальном детском центре в Краснотурьинске.