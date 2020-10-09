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Подаст в суд на Bild из-за интервью с Навальным, назвавшего его «мальчиком на побегушках у Путина» Герхард Шредер

17:10 09.10.2020 Фото: Patrick Pleul / dpa-Zentralbild / TASS
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В интервью газете Навальный заявил, что Шредер получает в России не только официальную зарплату как топ-менеджер «Роснефти» и «Газпрома», но и непубличные платежи.

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Герхард Шредер подаст в суд на Bild из-за интервью с Навальным
Former German Chancellor and director of the the Rosneft board Gerhard Schroeder (SPD) speaks at a press conference at the PCK refinery in Schwedt, Germany, 22 January 2018. Photo: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер подаст в суд на немецкую газету Bild из-за интервью с Алексеем Навальным. Об этом он сообщил на своей странице в LinkedIn. В интервью оппозиционер назвал Шредера «мальчиком на побегушках у Путина».

В интервью газете Навальный заявил, что Шредер получает в России не только официальную зарплату как топ-менеджер «Роснефти» и «Газпрома», но и непубличные платежи.

«У меня нет документа, на котором черным по белому написано: вот, господин Шредер, ваш портфель, набитый деньгами. Но у меня нет никаких сомнений, что Шредер получает тайные платежи», — сказал Навальный. Он также сравнил экс-канцлера с российскими олигархами, которые расхищают деньги простых россиян.

Свое решение подать в суд на газету Шредер объяснил тем, что Bild перед публикацией интервью не обратился к нему за комментарием и таким образом нарушил его права.

«Я понимаю непростую личную ситуацию, в которой оказался господин Навальный. Его заявления в интервью газете Bild о якобы „скрытых платежах“ неверны. Сам он говорит, что у него нет доказательств своих утверждений. Тем не менее, BILD-Zeitung и bild.de распространили эти заявления, не спрашивая у меня мнения», — написал экс-канцлер.

Шредер также отметил, что он подаст в суд и на другие СМИ, которые будут публиковать этот отрывок из интервью.

Герхард Шредер был канцлером ФРГ перед Ангелой Меркель, с 1998 по 2005 год. После этого он возглавил совет директоров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток». Кроме того, в 2017 году по приглашению Игоря Сечина он стал главой совета директоров «Роснефти». Иностранные СМИ называют его близким другом Владимира Путина и «очень важным членом основной кремлевской свиты президента», которого Путин использует «как личное оружие пиара в борьбе за общественное мнение».

интервью коррупция оппозиционер Герхард Шредер Алексей Навальный
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