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Когда наступит пик заболеваемости COVID-19, ответил эксперт

17:24 09.10.2020 Фото: pixabay.com
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Показатели прироста заболевших на текущем этапе на самом деле не так страшны: диагностика стала лучше, тестов для выявления вируса проводится все больше. Немаловажны и особенности расчета статистических показателей - количество заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции.

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Пик заболеваемости можно ожидать к середине ноября

Пик заболеваемости коронавирусом в России можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

"Пик заболеваемости можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться", - сказала она.

Как объяснила собеседница агентства, показатели прироста заболевших на текущем этапе на самом деле не так страшны: диагностика стала лучше, тестов для выявления вируса проводится все больше. Немаловажны и особенности расчета статистических показателей - количество заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt).

"Например, лидерами по числу заразившихся на 100 тысяч человек на сегодняшний день являются Ямало-Ненецкий АО (3070,1, Rt 1,09), Калмыкия (2556,5, Rt 0,98) и Москва (2543,6), в то время как лидерами по приросту стали Курганская область (Rt 1,55) с числом заражений 494,1 на 100 тысяч человек, Орловская область (Rt 1,4), Еврейская АО (Rt 1,39) с числом заражений 690,1. При такой низкой базе сравнения даже незначительное увеличение числа заболевших даст скачок темпа прироста", - пояснила Лебединская.

"Сложно сказать, какой вариант "безболезненнее" для экономики: апрельский, когда до 70% всех заболевших концентрировались в нескольких крупных агломерациях или октябрьский, когда наблюдается рост во многих субъектах", - заключила эксперт.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1,26 миллиона случаев заболеванием коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22,1 тысячи летальных исходов, выздоровели чуть более 1 миллиона человек.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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