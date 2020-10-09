В классическом белом платье с двумя дочками невеста Эльмира вышла замуж за 33-летнего Алексея Петрова в Бердске

Их знакомство произошло в клубе семь лет назад. Эльмира наступила Алексею на ногу. Чтобы загладить свою вину, подарила ему танец. И между ними вспыхнула искра.

Алексей и Эльмира Петровы зарегистрировали свои отношения спустя семь лет после встречи

Зарегистрировали свой брак 9 октября 33-летний Алексей Петров и 32-летняя Эльмира Азаркина в Бердске.

Их знакомство можно смело назвать необычным. Семь лет назад в клубе Эльмира наступила на ногу Алексея. Чтобы сгладить свою неловкость, она подарила ему танец. Молодые люди обменялись телефонами и сначала только переписывались и созванивались. Затем стали встречаться.

Встречались они четыре года. Жили на два города. Алексей в Бердске. Эльмира в Новосибирске. Затем Алексей перевез ее к себе. Спустя три года пара решила узаконить свои отношения.

У Эльмиры до встречи с Алексеем уже было двое дочерей, теперь им 9 и 12 лет. С девчонками у Алексея сложились хорошие отношения. Теперь пара планирует завести совместных деток.

Супруги решили устроить настоящую свадьбу. С нарядами и гостями. Наряды для бракосочетания выбрали в классическом стиле. Для Алексея купили строгий костюм, для Эльмиры белое платье до колен с ажурным кремовым пояском.

-Сейчас многие свадебные салоны закрыты, поэтому Эльмира выбрала себе обычное белое платье. Очень красивое. Жених — шикарный костюм, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сестра жениха Анастасия.

Анастасия парикмахер, поэтому прическу невесте делала она сама. Прическа называется «авторская». Укладывала волосы и остальным родственникам.

-С 8.40 до 12.00 я не отходила от стула — стояла и крутила, и чесала. Двум мамам сделай, дочкам что-нибудь закрути, невесту причеши, себя причеши. Все, Алла устала, - шутила Анастасия.

По словам Анастасии, молодожены реально подходят друг другу: все критерии, которые нужны, заполнили пустоты.

Со счастливыми улыбками Эльмира и Алексей вышли из ЗАГСа и отправились в кафе отмечать с гостями свою свадьбу.