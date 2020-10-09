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Взял в заложники мать с 5 детьми угрожавший полицейским топором пьяный отец

17:18 09.10.2020 Фото: скриншот видео
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Дебошира попытались задержать, однако он сумел вырваться. Пытаясь обезопасить детей, полицейские начали усмирять мужчину и вести с ним переговоры.

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Житель поселка в Красноярском крае взял в заложники мать с пятью детьми

В поселке Тасеево местный житель устроил пьяный скандал в доме своей знакомой. При виде подъехавших к месту полицейских, мужчина взял в руки топор и ранил одного из сотрудников, после чего сбежал в дом и закрылся с пятью детьми и их матерью.
Все произошло из-за бытовой ссоры – ругань и угрозы услышали соседи, которые вызвали полицию.

«Поступило сообщение, что находящийся в нетрезвом состоянии мужчина устроил скандал на бытовой почве в доме своей знакомой. На место выехали сотрудники полиции. В ходе выяснения обстоятельств мужчина стал вести себя агрессивно, топором повредил служебный автомобиль», – сообщают в краевом главке МВД.

Дебошира попытались задержать, однако он сумел вырваться и даже, как говорят очевидцы, ранил в ногу участкового. Пытаясь обезопасить детей, полицейские начали усмирять мужчину и вести с ним переговоры.

«Полицейским удалось отвлечь мужчину и задержать его. Женщина и ее малолетние дети не пострадали, сейчас с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних», – отметили в краевой полиции.

Пьяным дебоширом оказался многократно судимый 25-летний местный житель – сейчас с ним работают следователи. На месте также находится и.о. начальника ГУ МВД по Красноярскому краю, который лично руководит всеми оперативными мероприятиями.

Источник: tvk6.ru

задержали захват заложников
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