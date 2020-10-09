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Согласились на предложение Путина о консультациях в Москве по ситуации в Кабарахе Баку и Ереван

17:22 09.10.2020
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"Идет активная подготовка", — добавила дипломат.

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Ереван и Баку приняли предложение Путина о консультациях в Москве

Азербайджан и Армения подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Идет активная подготовка", — добавила дипломат.
О том, что российский лидер Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на переговоры, стало известно накануне.

Ситуация в Карабахе
Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

военные действия война. Нагорный Карабах
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