Согласились на предложение Путина о консультациях в Москве по ситуации в Кабарахе Баку и Ереван

Ереван и Баку приняли предложение Путина о консультациях в Москве

Азербайджан и Армения подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Идет активная подготовка", — добавила дипломат.

О том, что российский лидер Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на переговоры, стало известно накануне.



Ситуация в КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.