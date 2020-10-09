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Положен ли тест на коронавирус пациентам с ОРВИ, объясняем

17:30 09.10.2020 Фото: pexels.com
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Медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, работают строго в рамках постановлений.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В связи с большим количеством вопросов, поступающих от жителей Новосибирской области о тестировании, напоминаем, что обследование на коронавирусную инфекцию проводится по показаниям, решение о необходимости тестирования принимает врач. Неосложненная респираторная инфекция покзанием для тестирования не является.
Показания для лабораторного обследования на COVID-2019 и категории лиц, которым тестирование проводится в обязательном порядке, определены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Поповой А.Ю. от 30.03.2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019». Затем, постановлением от 22 мая 2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утверждены приоритеты лабораторного исследования.

Медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, работают строго в рамках данных постановлений.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова напоминает, что специфической терапии коронавирусной инфекции до сих пор не существует. «Всех пациентов с ОРВИ мы рассматриваем как потенциально инфицированных коронавирусом. Именно поэтому мы призываем всех вызывать врача на дом, не выходить из дома даже в поликлинику, не заниматься самолечением. Соблюдать карантин в течение минимум 14 дней. Врач должен оценить состояние пациента и назначить терапию. Пациенты с легким течением коронавирусной инфекции получают такое же лечение, как и при ОРВИ, в основном, симптоматическое, а также, при необходимости, противовирусные препараты и антибиотики, если мы видим присоединение бактериальной инфекции. Тест на коронавирус делается по показаниям, которые определяет врач, а не пациент».

«Во всех поликлиниках сформированы инфекционные бригады для оказания медицинской помощи именно на дому пациентам с признаками ОРВИ, с температурой, – поясняет заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. – С учетом существенно выросшей заболеваемости ОРВИ, действительно, возросла нагрузка на поликлиники. Время ожидания врача может увеличиваться. Но без медицинской помощи ни один пациент у нас не останется. Сейчас Минздрав региона оптимизирует работу регистратур по приему вызовов. Если все же кого-то с температурой, с признаками инфекционного заболевания приглашают на прием в поликлинику, если возникают другие вопросы по оказанию медицинской помощи на амбулаторном этапе, мы предлагаем звонить в службу 112. На каждый такой звонок мы обязательно отреагируем».

Источник: zdrav.nso.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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