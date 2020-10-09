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Достиг своего пика прирост больных 9 октября 2020 COVID-19

17:41 09.10.2020
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В России отмечен «антирекорд» суточного прироста заболеваемости COVID-19 за все время эпидемии — больше 12 тысяч случаев.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

В России отмечен «антирекорд» суточного прироста заболеваемости COVID-19 за все время эпидемии — больше 12 тысяч случаев Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит актуальные сравнительные данные по ежедневному приросту случаев заболевания COVID-19 в России, по данным на 9 октября. Последняя декада сентября и первые две недели октября стали периодом резкого повышения суточного количества регистрируемых случаев заболевания в России.​

9 октября прирост достиг своего пика. Этот день отмечен наибольшим за все время эпидемии показателем суточного прироста инфицированных за весь период эпидемии, превысившим майский.​Он составил 12 126 положительных диагнозов COVID-19 в сутки. Ранее, в мае, после пикового значения в 11 656 заболевших в сутки, этот показатель пошел на спад. Особенно ощутимо снижение ежедневного прироста наметилось с конца июня. Это было относительно плавное уменьшение, несмотря на ряд небольших всплесков в диапазоне от 8 до 10 тысяч случаев/сутки. Во второй половине июня регистрировалось уже меньше 8 тысяч заболевших в сутки.

В последнюю декаду июля это количество опустилось ниже порога в 6 тысяч случаев. Плавное снижение продолжалось до второй половины августа, когда оно достигло минимальных значений, сравнимых с апрельскими. Однако с начала сентября был зафиксирован постепенный рост суточной заболеваемости COVID-19. Резко нарастать он начал с 20-го сентября. И сегодня же впервые за долгое время доля выздоровевших относительно заболевших упала ниже 80% и на 9 октября составила 79%. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

коронавирус пик прирост
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