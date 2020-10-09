Можно ли работать и убираться в Покровскую родительскую субботу 10 октября?

Особых запретов в этот день нет

В светлую дату поминовения усопших перед Покровом следует помянуть всех умерших. Можно приготовить кутью, напечь блинчиков и накрыть стол. За трапезой принято ставить на прибор больше, оставлять пустую тарелку и бокал для умерших.

Утром в субботу следует сходить в храм м помолиться за умерших родных. Так же в этот день принято посещать кладбище, чтобы убрать могилу к зиме.

Можно ли работать в этот день?

Особых запретов на работу 10 октября нет. Существуют только общие ограничения, как и в любой церковный праздник: под запретом спиртное и сквернословие.