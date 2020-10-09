09.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Работа

Можно ли работать и убираться в Покровскую родительскую субботу 10 октября?

23:43 09.10.2020 Фото: pxhere.com
0

Утром в субботу следует сходить в храм м помолиться за умерших родных. Так же в этот день принято посещать кладбище, чтобы убрать могилу к зиме.

% name% title
Особых запретов в этот день нет
В светлую дату поминовения усопших перед Покровом следует помянуть всех умерших. Можно приготовить кутью, напечь блинчиков и накрыть стол. За трапезой принято ставить на прибор больше, оставлять пустую тарелку и бокал для умерших.
Утром в субботу следует сходить в храм м помолиться за умерших родных. Так же в этот день принято посещать кладбище, чтобы убрать могилу к зиме.
Можно ли работать в этот день?
Особых запретов на работу 10 октября нет. Существуют только общие ограничения, как и в любой церковный праздник: под запретом спиртное и сквернословие.
Покровская родительская суббота поминать поминки работа уборка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поедете на кладбище в субботу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Красивые стихи и поздравления в Покровскую родительскую субботу 10 октября 2020 года
00:34 10-10-2020
Красивые стихи и поздравления в Покровскую родительскую субботу 10 октября 2020 года
Можно ли работать и убираться в Покровскую родительскую субботу 10 октября?
23:43 09-10-2020
Можно ли работать и убираться в Покровскую родительскую субботу 10 октября?
Точный гороскоп на субботу 10 октября: Звезды обещают сегодня Ракам удачный день
23:04 09-10-2020
Точный гороскоп на субботу 10 октября: Звезды обещают сегодня Ракам удачный день
Остановил неуправляемый автобус с умершим водителем пассажир в Приморье
22:12 09-10-2020
Остановил неуправляемый автобус с умершим водителем пассажир в Приморье
Как оформлять ДТП при закрытых на карантин отделениях ГИБДД в Новосибирской области?
21:48 09-10-2020
Как оформлять ДТП при закрытых на карантин отделениях ГИБДД в Новосибирской области?
Сидеть дома в выходные призвал россиян Минздрав, чтобы не заразиться
21:38 09-10-2020
Сидеть дома в выходные призвал россиян Минздрав, чтобы не заразиться
Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 10 октября 2020 года в субботу
21:34 09-10-2020
Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 10 октября 2020 года в субботу
БердскОтремонтируют до конца Бердское шоссе и дороги в Бердске по нацпроекту в 2021 году 1
21:28 09-10-2020
Отремонтируют до конца Бердское шоссе и дороги в Бердске по нацпроекту в 2021 году
За пропавшей 5 октября девочкой все время шел мужчина в черном. Он попал на видео
21:11 09-10-2020
За пропавшей 5 октября девочкой все время шел мужчина в черном. Он попал на видео
Названа причина смерти суррогатного младенца китайских родителей под Петербургом
20:47 09-10-2020
Названа причина смерти суррогатного младенца китайских родителей под Петербургом