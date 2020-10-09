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Нобелевскую премию мира получила гуманитарная организация ООН

17:57 09.10.2020 Фото: pixabay.com
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Всемирная продовольственная программа ведет борьбу с использованием голода в качестве оружия, заявили в Нобелевском комитете.

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Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН.

В Нобелевском комитете отметили, что премия присуждена "за усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в регионах, затронутых конфликтами, и за выполнение роли движущей силы, которая предотвращает использование голода в качестве оружия войны и в конфликтах".

В комитете подчеркнули, что "в условиях пандемии (COVID-19 - ИФ) (. . .) ВПП продемонстрировала впечатляющую способность преумножать свои усилия" в таких странах, как Йемен, Демократическая республика Конго, Нигерия, Южный Судан и Буркина-Фасо, где из-за конфликтов и пандемии люди оказались "на грани голода".

В пресс-релизе Нобелевского комитета сообщается, что "в 2019 году ВПП предоставила помощь около 100 млн жителей 88 стран, которые страдают от голода и нехватки продовольствия". В тексте отмечается, что ВПП "взяла на себя ведущую роль в совмещении гуманитарной работы и усилиях по достижению мира посредством ведения проектов в Южной Америке, Африке и Азии".

Программа была создана в структуре ООН в 1961 году для борьбы с голодом и нищетой.

Нобелевский комитет заранее не раскрывает список потенциальных кандидатов на получение премии мира, однако в СМИ попадает информация об отдельных инициативах. В частности, сообщалось о выдвижении президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и оппозиционера Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что церемонию вручения Нобелевской премии мира 10 декабря планируется провести в очной форме, но с ограниченным числом участников.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. За всю историю Нобелевскую премию мира получили только два наших соотечественника: академик Андрей Сахаров в 1975 году и первый президент СССР Михаил Горбачев - в 1990 году.

Источник: Интерфакс

нобелевская премия продовольственная программа ООН
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