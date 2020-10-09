Села в попутку: убили и изнасиловали 17-летнюю студентку двое молодых друзей

Также ими были похищены личные вещи, принадлежащие убитой. Свой застрявший в лесу автомобиль, на котором они передвигались, молодые люди бросили неподалеку от места совершения убийства.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей Кургана 1997 и 1999 годов рождения, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп.«ж,к» ч.2 ст.105, ст.ст.131,132, ст.158 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, кража). Жертвой осужденных стала 17-летняя студентка одного из профессиональных училищ Кургана.

Вечером 23 апреля 2019 года девушка должна была приехать из города Кургана в Катайск к родственникам, но пропала. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий тело потерпевшей было обнаружено в пригороде Кургана с признаками насильственной смерти. Согласно материалам дела, девушка села в автомобиль к злоумышленникам, случайно познакомившись с ними на улице, при этом молодые люди пообещали отвезти ее к родственникам в Катайск. Осужденные путем обмана вывезли потерпевшую за пределы города, где совершили ее изнасилование и убийство. Также ими были похищены личные вещи, принадлежащие убитой. Свой застрявший в лесу автомобиль, на котором они передвигались, молодые люди бросили неподалеку от места совершения убийства.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 19 и 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Источник: Следком