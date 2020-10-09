09.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Села в попутку: убили и изнасиловали 17-летнюю студентку двое молодых друзей

18:01 09.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Также ими были похищены личные вещи, принадлежащие убитой. Свой застрявший в лесу автомобиль, на котором они передвигались, молодые люди бросили неподалеку от места совершения убийства.

% name% title
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей Кургана 1997 и 1999 годов рождения, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп.«ж,к» ч.2 ст.105, ст.ст.131,132, ст.158 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, кража). Жертвой осужденных стала 17-летняя студентка одного из профессиональных училищ Кургана.

Вечером 23 апреля 2019 года девушка должна была приехать из города Кургана в Катайск к родственникам, но пропала. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий тело потерпевшей было обнаружено в пригороде Кургана с признаками насильственной смерти. Согласно материалам дела, девушка села в автомобиль к злоумышленникам, случайно познакомившись с ними на улице, при этом молодые люди пообещали отвезти ее к родственникам в Катайск. Осужденные путем обмана вывезли потерпевшую за пределы города, где совершили ее изнасилование и убийство. Также ими были похищены личные вещи, принадлежащие убитой. Свой застрявший в лесу автомобиль, на котором они передвигались, молодые люди бросили неподалеку от места совершения убийства.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 19 и 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Источник: Следком

изнасилование убийство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливое наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Присудили Нобелевскую премию мира за продовольствие
18:17 09-10-2020
Присудили Нобелевскую премию мира за продовольствие
За разврат и порно с детьми задержали и. о. министра образования Гнедышева
18:07 09-10-2020
За разврат и порно с детьми задержали и. о. министра образования Гнедышева
Села в попутку: убили и изнасиловали 17-летнюю студентку двое молодых друзей
18:01 09-10-2020
Села в попутку: убили и изнасиловали 17-летнюю студентку двое молодых друзей
Нобелевскую премию мира получила гуманитарная организация ООН
17:57 09-10-2020
Нобелевскую премию мира получила гуманитарная организация ООН
29 тонн контрафактного алкоголя изъяли в Новосибирке
17:48 09-10-2020
29 тонн контрафактного алкоголя изъяли в Новосибирке
БердскВо что превратится площадь Горького в Бердске после заявления министра ЖКХ: откроют ли сквозной проезд
17:45 09-10-2020
Во что превратится площадь Горького в Бердске после заявления министра ЖКХ: откроют ли сквозной проезд
Как изменились цены на продукты за сентябрь 2020 в Бердске и Искитиме
17:45 09-10-2020
Как изменились цены на продукты за сентябрь 2020 в Бердске и Искитиме
Достиг своего пика прирост больных 9 октября 2020 COVID-19
17:41 09-10-2020
Достиг своего пика прирост больных 9 октября 2020 COVID-19
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
17:39 09-10-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Надругался над 13-летней пассажиркой таксист Uber
17:32 09-10-2020
Надругался над 13-летней пассажиркой таксист Uber