Села в попутку: убили и изнасиловали 17-летнюю студентку двое молодых друзей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей Кургана 1997 и 1999 годов рождения, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп.«ж,к» ч.2 ст.105, ст.ст.131,132, ст.158 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, кража). Жертвой осужденных стала 17-летняя студентка одного из профессиональных училищ Кургана.
Вечером 23 апреля 2019 года девушка должна была приехать из города Кургана в Катайск к родственникам, но пропала. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий тело потерпевшей было обнаружено в пригороде Кургана с признаками насильственной смерти. Согласно материалам дела, девушка села в автомобиль к злоумышленникам, случайно познакомившись с ними на улице, при этом молодые люди пообещали отвезти ее к родственникам в Катайск. Осужденные путем обмана вывезли потерпевшую за пределы города, где совершили ее изнасилование и убийство. Также ими были похищены личные вещи, принадлежащие убитой. Свой застрявший в лесу автомобиль, на котором они передвигались, молодые люди бросили неподалеку от места совершения убийства.
Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 19 и 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Источник: Следком