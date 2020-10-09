За разврат и порно с детьми задержали и. о. министра образования Гнедышева

Источник в правоохранительных органах заявил, что Юрия Гнедышева задержали в Архангельске по подозрению в педофилии, в ближайшее время ему может быть предъявлено обвинение.

Архангельского и.о. министра образования задержали за развратные действия

Правоохранители задержали исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что Гнедышева задержали по подозрению в педофилии, в ближайшее время ему может быть предъявлено обвинение.

"Задержан по статье 135 УК РФ. В его кабинете проведен обыск, изъят системный блок, телефоны, электронные носители. Его задержали на 48 часов", - сказала собеседница агентства.

Статья 135 УК РФ - о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Как пояснили в пресс-службе, Гнедышев был назначен и.о. министра вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина. В четверг он написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

В СУСК РФ по региону уточнили, что чиновник "в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера".

В ведомстве добавили, что допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, "проверяются все контакты подозреваемого в сети". Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела, возбужденного по ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц).

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в релизе.