Присудили Нобелевскую премию мира за продовольствие

На почетное звание претендовали 318 кандидатов, в том числе 107 организаций. Среди них - шведская экоактивистка Грета Тунберг и президент США Дональд Трамп.

Нобелевская премия мира присуждена Всемирной продовольственной программе

Нобелевскую премию мира в этом году получила Всемирная продовольственная программа ООН - крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания. Престижная награда присуждена за "важные усилия по предотвращению голода, особенно в зонах конфликта". По заявлению Нобелевского комитета, "в этом году 136 млн человек по всему миру столкнулись с острым дефицитом продовольствия".

На почетное звание претендовали 318 кандидатов, в том числе 107 организаций. Среди них - шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, студентка из Судана Алаа Салах, президент США Дональд Трамп.

Церемония вручения премии мира пройдет 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля.

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы устроителей - послушать вживую нобелевскую лекцию в мэрии Осло смогут не больше сотни гостей.

Обладатель самой авторитетной международной награды в области общественно-политической и гуманитарной деятельности получит денежный приз размером 10 млн шведских крон (около 1,1 млн долларов).

На этой неделе Шведская королевская академия наук огласили имена лауреатов по медицине, физике, химии и литературе. 12 октября станет известно, кто получит Нобелевскую премию по экономическим наукам.