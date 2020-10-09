Жалуйтесь по почте: Ограничил прием из-за COVID-19 центр автофиксации ПДД в Новосибирской области

Предварительная запись на прием непосредственно в Центре осуществляется по телефону и в определенное время.

Разбираться с неоправданными штрафами станет сложнее

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) прием граждан в Центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области временно ограничен.

По вопросам функционирования систем фото-видео фиксации, разъяснения порядка обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях рекомендуем использовать официальный сайт Госавтоинспекции Российской Федерации (ГИБДД.РФ).

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана через любое отделение почтовой связи.

Предварительная запись на прием непосредственно в ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области (понедельник, вторник, четверг, пятница с 10-00 до 17-00) осуществляется по телефону 232-26-77.