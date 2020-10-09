Закрыто дело о нападении на квартиру депутата Овсепяна из Бердска. Но продолжается о нападении с ножом его сына на непрошенного гостя

Нападение произошло на лестничной клетке, в квартиру он даже не заходил. Пострадавший потерял около 1,5 литров крови. Мог бы вообще не выжить. Проникновение в жилище сторона защиты использовала как козырь, которого теперь у нее нет.

Максим Борщев и Михаил Овсепян

Управление СК РФ по Советскому району прекратило уголовное дело против Максима Борщёва. Депутат горсовета Бердска Мкртыч (Михаил) Овсепян и его сын весной 2020 года обвинили мужчину в том, что он вломился в их квартиру на Детском проезде в Академгородке. Отец и сын, дескать, вынуждены были защищаться с помощью ножа.

Уголовное дело было возбуждено 6 мая 2020 года по статье «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения». Конфликт произошел в конце марта. Максим гостил у подруги, смотрели телевизор. Громкой музыки, вроде, не было, но, по его версии, около двух часов ночи кто-то постучал в дверь.

Максим в глазок увидел, как кто-то спускается вниз, решил выйти и спросить, что случилось. Спустившись на этаж ниже, он постучал в квартиру, куда зашел сосед. Дверь открыли и, по словам Максима, на него тут же напали: сначала били, потом несколько раз ударили ножом. Нападение произошло на лестничной клетке, в квартиру он даже не заходил. Пострадавший потерял около 1,5 литров крови. Мог бы вообще не выжить, если бы к нему не спустилась знакомая, услышавшая шум.

У второй стороны иная версия случившегося: по словам бердского депутата и его сына, Максим был пьян и ворвался к ним в квартиру. Они были вынуждены защищаться.

Через месяц на Максима завели уголовное дело. И вот оно прекращено «за отсутствием в действиях Борщёва М.А. состава указанного преступления».

"Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за Борщёвым М.А. право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием", – говорится в официальном ответе из СКР, который Максим разместил на своей странице в Facebook.

Но расследование уголовного дела о нападении на Максима еще продолжается. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сын Михаила Овсепяна находится в СИЗО.

Напомним, Овсепа Овсепяна задержали по горячим следам, его отправили в СИЗО. Овсепяну младшему инкриминируют ч. 2 ст. 111 УК РФ — нанесение тяжких телесных повреждений, и ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. По словам Максима, сын депутата напал на него и нанес три удара ножом в живот. Жителя Академгородка срочно госпитализировать и прооперировали — у него был поврежден желудок.

Пострадавший Максим Борщев заявлял на своей странице в Facebook, что никакой политической подоплеки в этом деле не было и нет.

Кровавая история

В апреле 2020 года Максим Борщев рассказал, что депутат и его сын напали на него с ножом 29 марта. По словам мужчины, он находился в квартире друзей в новосибирском Академгородке и услышал настойчивый стук в дверь. В дверной глазок он увидел соседа снизу, который уже начал спускаться обратно. Мужчина пошел за ним, чтобы проверить, в чем дело, рассказал он. О семье Овсепянов до происшествия он ничего не знал.

- Я был безоружен и в квартиру соседей не заходил и, тем более, не проникал (важно в дальнейшем). Намерения заходить в квартиру соседей и совершать в отношении них какие-либо действия у меня не было, я лишь хотел с ними поговорить по поводу такого поведения их стороны, — написал Борщев в фейсбуке. — Тут дверь в квартиру открылась (дверь открывается наружу), и (опускаю некоторые подробности, которые только для следствия) из квартиры на меня вылетел этот сосед и затем его сын. Они вдвоем напали на меня, оттеснили на лестничную клетку, после чего старший ударил кулаком в голову и, с целью оказания помощи сыну, стал удерживать меня за одежду и за руки, а младший в этот момент нанес мне три удара ножом в живот. Тут появились мои друзья, которые, возможно, не дали случиться более страшному, и унесли меня в квартиру».

— Причины такого поведения данных лиц, закончившиеся нападением, мне непонятны. Могу только предполагать, что данным людям что-то не понравилось, возможно им показалось, что было шумно, но это не важно: я считаю, что вооруженное нападение с ножом на человека оправдывать нельзя ни при каких обстоятельствах, — заявил Борщев в фейсбуке.

Сторона защиты предполагала, что уголовное дело в отношении Борщева сыграет на руку их доверителям. Но теперь этого козыря в их колоде нет.