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Меры будут: Кремль готов на ужесточения ограничений из-за коронавируса

19:15 09.10.2020
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Если ситуация продолжит осложняться таким образом, количество заболевших станет увеличиваться, то это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов, заявил Песков.

В Кремле не исключили дополнительных решений в связи с коронавирусом

Если рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится, ситуация будет рассмотрена федеральным штабом. Регионы будут принимать решения в соответствии с заполняемостью больниц, и в зависимости от этого будет реагировать и штаб.

На вопрос журналистов о том, нужны ли более жесткие меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, и тем, что несмотря на заблокированные транспортные карты, пенсионеры и школьники продолжают ездить на метро и автобусах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что цифры действительно растут. "Сегодня печальный антирекорд по России", - сказал он.

"Очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья", - заявил пресс-секретарь президента.

Если ситуация продолжит осложняться таким образом, количество заболевших станет увеличиваться, то это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов, заявил Песков. "Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать", - добавил он.

На вопрос, есть ли план по этим другим мерам - возможно, их начнут вводить через сколько-то дней роста числа заболевших, Песков сказал, что точного параметра здесь, конечно, быть не может. "Есть общая картина с заполняемостью больниц по регионам, что и составляет запас прочности в плане реагирования на растущие цифры. В зависимости от этого регионы будут принимать решения и в зависимости от этого будет реагировать федеральный штаб", - объяснил он.

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