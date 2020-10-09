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Нашли огромные баки с окислителем ракеты-носителя "Протон на Алтае

19:48 09.10.2020 Фото: Роспотребнадзор
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В местах обнаружения фрагментов сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды и почвы с целью определения загрязняющих химических веществ, провели замеры радиационного фона.

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Четыре бака окислителя ракеты-носителя «Протон» вывезли с территории Чемальского района

С 4 по 6 октября в Чемальском районе прошли работы по эвакуации фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей «Протон». Об этом сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Ранее за границами района падения частей ракет-носителей №327 были обнаружены четыре бака окислителя ракеты-носителя «Протон». Вес каждого бака в среднем составляет 2 тонны.

Обнаруженные баки вертолетом вывезли на подготовленную площадку, где их распилили на более мелкие части для дальнейшей эвакуации и переработки.

В состав рабочей группы по проведению работ вошли АО «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» (Москва), Институт водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай. Авиационное обеспечение работ осуществлялось Центром по сертификации «Сибниа-Тест» (Новосибирск), АУ РА «Авиалесохрана».

В местах обнаружения фрагментов сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды и почвы с целью определения несимметричного диметилгидразина, других загрязняющих химических веществ, провели замеры радиационного фона. Отклонений от установленных гигиенических норм не выявлено. Замеры радиационного фона не превышают допустимые гигиенические нормативы.

Работы организованы Роскосмосом в рамках выполнения своих обязательств по договору с правительством Республики Алтай о снижении антропогенной нагрузки от космической деятельности.

Напомним, что почти полвека некоторые территории Республики Алтай используется как районы падения отработанных ступеней космических кораблей, запускаемых с Байконура. За прошедшие десятилетия в Усть-Канском, Улаганском, Турачакском и Чойском районах республики скопилось около несколько тысяч тонн космического мусора. После каждого запуска производится облет территории и все выявленные за пределами РП фрагменты ракет вывозятся на утилизацию.

Часть местных жителей убеждена, что падение отработанных частей ракет негативно сказывается на экологической обстановке. Известны случаи, когда части ракет падали в черте населенных пунктов. Девять лет назад в результате возникновения нештатной ситуации во время полета произошел взрыв космического корабля, и его обломки упали на территорию Республики Алтай. Поскольку корабль перевозил на Международную космическую станцию около 800 кг гептила, Роспотребнадзор несколько месяцев проводил ежедневный мониторинг воды, дикоросов и почвы на наличие этого топлива и солей тяжелых металлов. Следов вредных веществ обнаружено не было, утверждает ведомство.

на Алтае пробы воды ракеты Роскосмос Роспотребнадзор
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