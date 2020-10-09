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Кому делают тесты на COVID-19? Не всем, пояснили в минздраве Новосибирской области

20:06 09.10.2020 Фото: pexels.com
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Решение принимает доктор в зависимости от состояния человека и течения заболевания. Ранее минздрав региона сообщил о начале второй волны коронавирса.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сидеть дома в выходные призвал россиян Минздрав, чтобы не заразитьсяКому делают тесты на COVID-19? Не всем, пояснили в минздраве Новосибирской областиЕщё 56 новостей

Сделать тест на коронавирус предлагают не всем пациентам больниц и поликлиник, обратившимся за медпомощью из-за респираторных заболеваний. Главный инфекционист министерства здравоохранения Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала, кому положено такое исследование.

По словам главного инфекциониста, врачи рассматривают всех больных с ОРВИ как потенциальных ковид-пациентов. Однако тест нужно делать не всем: решение принимает доктор в зависимости от состояния человека и течения заболевания.

Дело в том, что пациентов с легкой формой коронавируса лечат так же, как и при ОРВИ, при присоединении бактериальной инфекции назначая противовирусные препараты и антибиотики, если мы видим присоединение бактериальной инфекции. Показания для теста определяет врач, а не пациент.

Ранее минздрав региона сообщил о начале второй волны ковид-19 в Новосибирской области. За прошедшие сутки выявлено 82 случая коронавируса. Две женщины скончались.

COVID-19 инфекционист коронавирус тесты Лариса Позднякова
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