Кому делают тесты на COVID-19? Не всем, пояснили в минздраве Новосибирской области

Решение принимает доктор в зависимости от состояния человека и течения заболевания. Ранее минздрав региона сообщил о начале второй волны коронавирса.

Почему новосибирцам не делают тест на коронавирус, рассказали в минздраве

Сделать тест на коронавирус предлагают не всем пациентам больниц и поликлиник, обратившимся за медпомощью из-за респираторных заболеваний. Главный инфекционист министерства здравоохранения Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала, кому положено такое исследование.

По словам главного инфекциониста, врачи рассматривают всех больных с ОРВИ как потенциальных ковид-пациентов. Однако тест нужно делать не всем: решение принимает доктор в зависимости от состояния человека и течения заболевания.

Дело в том, что пациентов с легкой формой коронавируса лечат так же, как и при ОРВИ, при присоединении бактериальной инфекции назначая противовирусные препараты и антибиотики, если мы видим присоединение бактериальной инфекции. Показания для теста определяет врач, а не пациент.

Ранее минздрав региона сообщил о начале второй волны ковид-19 в Новосибирской области. За прошедшие сутки выявлено 82 случая коронавируса. Две женщины скончались.