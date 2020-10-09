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Конкин изложил версии убийства дочери Софии главе СКР. Бастрыкин приказал выяснить обстоятельства смерти

20:18 09.10.2020 Фото: Скриншот
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Со дня смерти 32-летней дочери заслуженного артиста Владимира Конкина прошло уже почти две недели. Ее доставили в больницу из фитнес-клуба с предварительным диагнозом «утопление», в медучреждении она скончалась.

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Актер обратился к следователям, уверяя, что его дочь убили

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям тщательно проверить и оценить все обстоятельствам гибели дочери российского актёра Владимира Конкина в связи с его обращение в правоохранительный орган. Об этом сообщается на официальном сайте СК России в пятницу, 9 октября.

- Глава ведомства поручил передать материалы уголовного дела для расследования в производство следователей центрального аппарата. Уголовное дело было возбуждено по статье 238 Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - говорится в сообщении.

Напомним, что со дня смерти 32-летней Софии Конкиной, дочери заслуженного артиста Владимира Конкина, прошло уже почти две недели. Девушку доставили в больницу из фитнес-клуба с предварительным диагнозом «утопление», в медицинском учреждении она скончалась.

Вчера актер написал обращение к руководителю СК Александру Бастрыкину с просьбой провести тщательное расследование именно по факту убийства, поскольку в несчастный случай Конкин не верит. По результатам изучения обращения Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно отработать возможные версии произошедшего, в том числе излагаемые отцом погибшей.

Правоохранители уже назначили и проводят судебный экспертизы, опрашивают сотрудников и руководство фитнес-клуба и изучают документацию организации.

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