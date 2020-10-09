Деревней назвали Бердск немцы в своем фильме о Сибири
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Деревней назвали Бердск немцы в своем фильме о Сибири

8:00:0710/9/2020
2

<div></div>

Закрытый показ фильма о путешествии туристов из Германии на теплоходе «Ремикс» по Оби состоялся в музее Бердска.

После просмотра 45-минутной кинокартины телеканала NDR, в которой четыре минуты было отведено Бердску, в аудитории разгорелись жаркие дискуссии. Не всем зрителям понравился взгляд путешественников из Германии на наш город, да и в целом на жизнь людей в Сибири.

Летом прошлого года немцы проехали пол-Сибири от Салехарда до Новосибирска. Большую часть пути путешествовали на теплоходе «Ремикс» бердского предпринимателя Илющенко, до Новосибирска, из-за низкой воды в реке, туристы добирались на автобусах. На своем пути они снимали все, что казалось интересным. Старый затопленный Бердск не стал исключением.

Накануне съемок представители немецкого телеканала NDR позвонили в историко-художественный музей нашего города с просьбой организовать встречу съемочной группы со старожилами Бердска и вывезти их на место затопленного города. Анатолий Солоницын, Геннадий Романовский согласились, в этой поездке также приняла участие режиссер видеокомпании «Студия 21» Татьяна Свиридова.

Через полгода после этого события из Германии сообщили: фильм готов.

Поскольку снят он на немецком языке, еще полгода ушло на его перевод и сопровождение субтитрами на русском языке. Эту работу под руководством Татьяны Свиридовой выполнили представители «Ста друзей» Рина Баяндина и Вероника Белокурова, переводом занимались представители российско-немецкого дома.

8 октября на первый закрытый показ в музей были приглашены капитан и штурман теплохода «Ремикс», владелец судна Александр Илющенко, депутаты городского Совета, представители регионального центра российско-немецкого дома.

Посмотрев фильм, большинство зрителей посчитали его интересным. В нем собрано достаточно много сюжетов о быте хантов, которые занимаются разведением оленей, промышляют рыболовством и о вахтовиках, работающих в Лангепасе на буровой «Лукойл». Большой пласт картины о балерине Новосибирского театра оперы и балеты и ученых Академгородка, «которые почти все время на работе, поэтому супермаркеты для них работают 24 часа в сутки».

В картине очень ярко показаны богатства и просторы Сибири-матушки, широта души русских людей, а вот история нашего края, поcчитали зрители, отражена не в полной мере.

— Лучше бы они совсем не касались нашей истории, — высказала свое мнение Людмила Чуркина, депутат городского Совета, директор ДК «Родина». – К примеру, современный Томск немцы назвали купеческим городом, хотя сегодня он студенческий! А старый Бердск и вовсе — деревней, рассказали, что он был затоплен вместе со всеми больницами, школами, домами. Да разве же это так! Все здания были перевезены на новое место. Посмотрят такой фильм люди в других странах и скажут: «Ничего себе они там живут!».

Некоторые присутствующие согласились с Людмилой Чуркиной. Они отметили, что в фильме, безусловно, много неточностей, но работать с иностранцами, если в будущем будет предоставлена такая возможность, нужно: взгляд извне всегда любопытен. А чтобы не было таких исторических ляпов, к работе нужно будет подключать местных экскурсоводов, которые будут тесно работать с путешественниками.

Из-за сложностей, связанных с юридическими вопросами и авторскими правами, предоставить фильм в телевизионный прокат или выложить в сеть интернет невозможно. Поэтому просмотры фильма будут проходить в закрытом формате 17 и 24 октября в музее Бердска по адресу: Спортивная, 9. Начало показа: 12.00.

 

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
    Гость, 19 января 2021 9:55:29
    Пусть снимут кино про то, как в своих деревнях из людей мыло варили. Моралисты, мляяя!
    0
    0
    Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Эти шесть знаков зодиака признаны самыми сильными личностями. Ты среди них?
2:00:18 4/9/2021
Эти шесть знаков зодиака признаны самыми сильными личностями. Ты среди них?
За что посадили Навального? 
1:00:16 4/9/2021
За что посадили Навального? 
Кремль: Москва никому не угрожает и не хочет довести "до ручки" отношения с США
11:24:39 4/8/2021
Кремль: Москва никому не угрожает и не хочет довести "до ручки" отношения с США
Что делать после смерти человека в доме, если он в нем умер
11:20:57 4/8/2021
Что делать после смерти человека в доме, если он в нем умер
Риск третьей волны коронавируса в России оценила Попова
11:11:26 4/8/2021
Риск третьей волны коронавируса в России оценила Попова
Голосующих против снижения пенсионного возраста депутатов назвать поименно требуют в Госдуме
10:56:45 4/8/2021
Голосующих против снижения пенсионного возраста депутатов назвать поименно требуют в Госдуме
БердскСтранную чистку тротуара заметили в центре Бердска: щетками по лужам и грязи. Смотрите видео
10:22:37 4/8/2021
Странную чистку тротуара заметили в центре Бердска: щетками по лужам и грязи. Смотрите видео
Пикировка помидоров с 8 по 20 апреля по лунному календарю 2021
10:20:26 4/8/2021
Пикировка помидоров с 8 по 20 апреля по лунному календарю 2021
Пенсионера выбросило из «Жигулей»: Появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске
10:00:42 4/8/2021
Пенсионера выбросило из «Жигулей»: Появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске
9-летний мальчик подорвался на гранате Ф-1: Нашел в игрушках у деда
9:36:47 4/8/2021
9-летний мальчик подорвался на гранате Ф-1: Нашел в игрушках у деда
Скрыть объявление