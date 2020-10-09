Деревней назвали Бердск немцы в своем фильме о Сибири

Закрытый показ фильма о путешествии туристов из Германии на теплоходе «Ремикс» по Оби состоялся в музее Бердска. После просмотра 45-минутной кинокартины телеканала NDR, в которой четыре минуты было отведено Бердску, в аудитории разгорелись жаркие дискуссии. Не всем зрителям понравился взгляд путешественников из Германии на наш город, да и в целом на жизнь людей в Сибири. Летом прошлого года немцы проехали пол-Сибири от Салехарда до Новосибирска. Большую часть пути путешествовали на теплоходе «Ремикс» бердского предпринимателя Илющенко, до Новосибирска, из-за низкой воды в реке, туристы добирались на автобусах. На своем пути они снимали все, что казалось интересным. Старый затопленный Бердск не стал исключением. Накануне съемок представители немецкого телеканала NDR позвонили в историко-художественный музей нашего города с просьбой организовать встречу съемочной группы со старожилами Бердска и вывезти их на место затопленного города. Анатолий Солоницын, Геннадий Романовский согласились, в этой поездке также приняла участие режиссер видеокомпании «Студия 21» Татьяна Свиридова. Через полгода после этого события из Германии сообщили: фильм готов. Поскольку снят он на немецком языке, еще полгода ушло на его перевод и сопровождение субтитрами на русском языке. Эту работу под руководством Татьяны Свиридовой выполнили представители «Ста друзей» Рина Баяндина и Вероника Белокурова, переводом занимались представители российско-немецкого дома. 8 октября на первый закрытый показ в музей были приглашены капитан и штурман теплохода «Ремикс», владелец судна Александр Илющенко, депутаты городского Совета, представители регионального центра российско-немецкого дома. Посмотрев фильм, большинство зрителей посчитали его интересным. В нем собрано достаточно много сюжетов о быте хантов, которые занимаются разведением оленей, промышляют рыболовством и о вахтовиках, работающих в Лангепасе на буровой «Лукойл». Большой пласт картины о балерине Новосибирского театра оперы и балеты и ученых Академгородка, «которые почти все время на работе, поэтому супермаркеты для них работают 24 часа в сутки». В картине очень ярко показаны богатства и просторы Сибири-матушки, широта души русских людей, а вот история нашего края, поcчитали зрители, отражена не в полной мере. — Лучше бы они совсем не касались нашей истории, — высказала свое мнение Людмила Чуркина, депутат городского Совета, директор ДК «Родина». – К примеру, современный Томск немцы назвали купеческим городом, хотя сегодня он студенческий! А старый Бердск и вовсе — деревней, рассказали, что он был затоплен вместе со всеми больницами, школами, домами. Да разве же это так! Все здания были перевезены на новое место. Посмотрят такой фильм люди в других странах и скажут: «Ничего себе они там живут!». Некоторые присутствующие согласились с Людмилой Чуркиной. Они отметили, что в фильме, безусловно, много неточностей, но работать с иностранцами, если в будущем будет предоставлена такая возможность, нужно: взгляд извне всегда любопытен. А чтобы не было таких исторических ляпов, к работе нужно будет подключать местных экскурсоводов, которые будут тесно работать с путешественниками. Из-за сложностей, связанных с юридическими вопросами и авторскими правами, предоставить фильм в телевизионный прокат или выложить в сеть интернет невозможно. Поэтому просмотры фильма будут проходить в закрытом формате 17 и 24 октября в музее Бердска по адресу: Спортивная, 9. Начало показа: 12.00.
Закрытый показ фильма о путешествии туристов из Германии на теплоходе «Ремикс» по Оби состоялся в музее Бердска.
После просмотра 45-минутной кинокартины телеканала NDR, в которой четыре минуты было отведено Бердску, в аудитории разгорелись жаркие дискуссии. Не всем зрителям понравился взгляд путешественников из Германии на наш город, да и в целом на жизнь людей в Сибири.
Летом прошлого года немцы проехали пол-Сибири от Салехарда до Новосибирска. Большую часть пути путешествовали на теплоходе «Ремикс» бердского предпринимателя Илющенко, до Новосибирска, из-за низкой воды в реке, туристы добирались на автобусах. На своем пути они снимали все, что казалось интересным. Старый затопленный Бердск не стал исключением.
Накануне съемок представители немецкого телеканала NDR позвонили в историко-художественный музей нашего города с просьбой организовать встречу съемочной группы со старожилами Бердска и вывезти их на место затопленного города. Анатолий Солоницын, Геннадий Романовский согласились, в этой поездке также приняла участие режиссер видеокомпании «Студия 21» Татьяна Свиридова.
Через полгода после этого события из Германии сообщили: фильм готов.
Поскольку снят он на немецком языке, еще полгода ушло на его перевод и сопровождение субтитрами на русском языке. Эту работу под руководством Татьяны Свиридовой выполнили представители «Ста друзей» Рина Баяндина и Вероника Белокурова, переводом занимались представители российско-немецкого дома.
8 октября на первый закрытый показ в музей были приглашены капитан и штурман теплохода «Ремикс», владелец судна Александр Илющенко, депутаты городского Совета, представители регионального центра российско-немецкого дома.
Посмотрев фильм, большинство зрителей посчитали его интересным. В нем собрано достаточно много сюжетов о быте хантов, которые занимаются разведением оленей, промышляют рыболовством и о вахтовиках, работающих в Лангепасе на буровой «Лукойл». Большой пласт картины о балерине Новосибирского театра оперы и балеты и ученых Академгородка, «которые почти все время на работе, поэтому супермаркеты для них работают 24 часа в сутки».
В картине очень ярко показаны богатства и просторы Сибири-матушки, широта души русских людей, а вот история нашего края, поcчитали зрители, отражена не в полной мере.
— Лучше бы они совсем не касались нашей истории, — высказала свое мнение Людмила Чуркина, депутат городского Совета, директор ДК «Родина». – К примеру, современный Томск немцы назвали купеческим городом, хотя сегодня он студенческий! А старый Бердск и вовсе — деревней, рассказали, что он был затоплен вместе со всеми больницами, школами, домами. Да разве же это так! Все здания были перевезены на новое место. Посмотрят такой фильм люди в других странах и скажут: «Ничего себе они там живут!».
Некоторые присутствующие согласились с Людмилой Чуркиной. Они отметили, что в фильме, безусловно, много неточностей, но работать с иностранцами, если в будущем будет предоставлена такая возможность, нужно: взгляд извне всегда любопытен. А чтобы не было таких исторических ляпов, к работе нужно будет подключать местных экскурсоводов, которые будут тесно работать с путешественниками.
Из-за сложностей, связанных с юридическими вопросами и авторскими правами, предоставить фильм в телевизионный прокат или выложить в сеть интернет невозможно. Поэтому просмотры фильма будут проходить в закрытом формате 17 и 24 октября в музее Бердска по адресу: Спортивная, 9. Начало показа: 12.00.