За пропавшей 5 октября девочкой все время шел мужчина в черном. Он попал на видео

15-летняя школьница не вернулась домой в понедельник. Ее пятые сутки ищут в Тульской области полицейские и волонтеры.

Пропавшую в Богородицке школьницу преследовал неизвестный. Их ищет полиция

Пятые сутки идут поиски 15-летней девочки, которая пропала в Богородицке. В социальных сетях появились новое видео с камер наблюдения и фотографии мужчины, который может быть причастен к исчезновению школьницы.

Девочка не вернулась домой 5 октября. На видеозаписи видно, как подозрительный мужчина в тёмной одежде довольно длительное время шёл за подростком в разных местах города.

Оперативники, спасатели и добровольцы осматривают территории, которые можно определить по кадрам с камер наблюдения в Богородицке. Также в городах и посёлках области на подъездах, у школ и других людных местах появились листовки с фотографией девочки и просьбой помочь в её поиске.

Руководитель тульского поискового отряда «Лиза Алерт» Сергей Юстус рассказал о ходе поисков пропавшей в Богородицке 15-летней девочки.

По словам Юстуса, «на данный момент есть несколько новых свидетельств, мы их отрабатываем, но они не подтверждаются. В основном, продолжается работа, которая происходила вчера: осмотр дачных участков, лесополосы, парка, расклейка объявлений в соседних городах и деревнях.

С каждой группой, а вчера их было 32 по пять человек в каждой, мы проводим инструктаж. Они берут с собой трекеры, фонари или рации. После окончания работы нам приносят трек, который мы закладываем на карту. Сейчас понятно, где они уже ходили.

Практически весь парк прочёсан волонтёрами. Там найдены какие-то мелкие предметы, но они, к сожалению, пока не относятся к поиску. Продолжается осмотр заброшенных дач. Девочка не найдена, но мы подозреваем, что будет найдена в ближайшие дни».