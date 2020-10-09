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Отремонтируют до конца Бердское шоссе и дороги в Бердске по нацпроекту в 2021 году

21:28 09.10.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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В следующем году финансирование программы БКАД в регионе составит порядка 6,5 млрд рублей. К 2024 году планируется привести в нормативное состояние 85% дорог Новосибирской агломерации, куда входит Бердск.

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В полтора раза больше дорог по нацпроекту БКАД будет отремонтировано в регионе в 2021 году

В Новосибирской области в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) планируется привести в нормативное состояние более чем в полтора раза больше автомобильных дорог, чем в текущем дорожно-строительном сезоне. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 196 км, в 2021 году запланированы работы на 340 км автодорог.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский 9 октября рассказал о предварительных итогах 2020 года и планах работы дорожников в 2021 году. В частности он подчеркнул, что в настоящее время работы текущего года по нацпроекту БКАД завершены на 63 объектах (60 из них введены в эксплуатацию).

«В текущем году реализация нацпроекта БКАД идет опережающими темпами. По текущему году финансирование составило более 7 млрд рублей, в 2021 году оно составит порядка 6,5 млрд рублей. Часть средств из федерального бюджета была перенесена с 2021 на 2020 г, что позволило ввести в эксплуатацию дополнительные километры. В следующем году будет меньше финансирование идти на капиталоемкие объекты: реконструкции, строительство, больше будет производиться текущего и капитального ремонта. В 2020 году основной объем внимания дорожников был сконцентрирован на южном направлении: работы проходили на ул. Владимировской, ул. Большевистской и Бердском шоссе. Еще несколько участков Бердского шоссе выполнят в следующем году. На областных дорогах знаковыми объектами стали: дорога «М-51-Коченево», «Подъезд к г. Чулыму», «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск-Кочки-Павлодар», – прокомментировал Анатолий Костылевский.

Напомним, что один из крупнейших объектов национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКАД) 2020 года был открыт на этой неделе в Чулымском районе – «Подъезд к г. Чулыму».

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» как и прежде пройдет во всех районах Новосибирской области. Дорожники выйдут на объекты в Новосибирской агломерации: в г. Новосибирске, г. Искитиме, г. Бердске и на региональных дорогах. Согласно целям нацпроекта, к 2024 году планируется привести в нормативное состояние 85% дорог Новосибирской агломерации. 46% региональных дорог за пределами агломерации также должны быть приведены в нормативное состояние.

Также в следующем году продолжится реконструкция вылетных магистралей: Гусинобродского шоссе, 2-ой Станционная – Большой, Мочищенского шоссе. Продолжится реконструкция дороги «М-51-Купино-Карасук». За рамками нацпроекта по программе «Жилище» выделены средства на строительство ул. Петухова и ул. Титова (федеральные деньги от Минстроя).

БКАД дороги федеральные деньги Анатолий Костылевский
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