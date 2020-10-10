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Красивые стихи и поздравления в Покровскую родительскую субботу 10 октября 2020 года

00:34 10.10.2020 Фото: flickr.com
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В настоящее время в субботу перед Покровом Богородицы христиане традиционно посещают заупокойные богослужения в храмах, приходят на кладбища, поминают усопших.

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В настоящее время в субботу перед Покровом Богородицы христиане традиционно посещают заупокойные богослужения в храмах, приходят на кладбища, поминают усопших
Сюжет: Православные обряды
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Покровская родительская суббота изначально выступала днем поминовения православных воинов, погибших при завоевании Казани Иваном IV Грозным в 1552 году. Праздник был установлен в 1592 году по инициативе архиепископа Казанского и Астраханского святителя Ермогена и с благословения Патриарха Иова. Впоследствии Покровская родительская суббота стала совершаться православными христианами некоторых регионов России в память всех усопших близких. В настоящее время в субботу перед Покровом Богородицы христиане традиционно посещают заупокойные богослужения в храмах, приходят на кладбища, поминают усопших.

Покровская суббота нынче,
В молитве голову склони

И вспомни тех, кого уж нету,
Прощения тихо попроси.

Горит свеча пускай, трепещет
Ее скорбящий огонек,
Чтоб стало там немного легче
Всем тем, кто так от нас далек.

В Покровскую субботу нужно
Нам всех ушедших помянуть.

Пускай молитва наша стелет
Им в вечность светлый, тихий путь.

Зажгите свечи, всех простите,
Услышат пусть нас всех они,
Пусть жизнь с небес нам освещают
Лучом надежды и любви.

В Покровскую родительскую субботу пусть наши молитвы донесутся до небес, пусть наши близкие и родные пошлют нам луч света и добра оттуда. Желаю всем помнить дорогих сердцу людей, желаю не тосковать по ним, а согревать свою душу счастливыми моментами и радостными минутами, проведёнными вместе.

Я Покровскую субботу

Призываю вспомнить вас
Тех, кого уж с нами нету,
Тех, кто с ангелом сейчас.

Пусть спокойно им там будет,
Пусть они нас берегут,
В ангельском небесном хоре
Песни добрые поют.

Вспоминайте их почаще,

Помолитесь за родных,
Ведь они мольбы услышат
И прикроют нас, живых.

Давайте будем вечно помнить тех,
Кто в мир иной ушел, увы, навеки,
Своих родных людей помянем всех,
О каждом близком вспомним человеке!

Пусть души их живут на небесах,

Скучаем по ним днями и ночами!
Нет смысла в наших пролитых слезах,
Ведь мысленно родные рядом с нами!

Короткое

В субботу Покровскую мира, добра,
В жизни спокойствия, счастья, тепла,
Вспомнить сегодня близких, родных,
В сердце всегда их надежно хранить.

С Покровскою родительской субботой!
Пришла пора усопших поминать,
Печь пирожки, ну а потом с заботой
Знакомым и прохожим раздавать.

Я в этот час спокойствия и мира
Желаю Вам и Вашей всей семье,
Пусть счастьем наполняется квартира,
Всегда сияет солнышко в судьбе!

С Покровскою родительской субботой
Тебя спешу поздравить и сказать:
Оставь дела все, и заботы,
Нам время всех усопших поминать.

Пусть будут души их спокойны,
И пухом будет им земля.
Родители ведь только лучшего достойны,
Пускай хранят их нежно небеса.

В день Родительской субботы
Ты усопших поминай,
Отложи свои заботы,
Стол скромнее собирай.

В тихом храме панихиду
Не забудь ты отстоять
И за умерших молитву
Не ленись ты прочитать.

Пусть горят, мерцая, свечи,
По щеке слеза бежит,
Мы их будем помнить вечно,
Сердце образ сохранит.

На Покровскую субботу
У икон зажги свечу,
Помолись тотчас с охотой,
Не скрывая скорбных чувств.

И пусть те, кого нет с нами,
Слышат шёпот добрых слов,
В высоте, за небесами
Нашу чувствуют любовь!

Родителей наших и близких,
Всех тех, кто ушел за грани,
В субботу Покровскую мы
В храме святом помянем.

За упокой их душ
Яркие свечи зажжем
И воинов, с битв не пришедших,
В этот день помянем.

Слеза пробежит по свече,
Ей отзовется память
И пусть вы на небесах,
Но в сердце всегда вы с нами.

Источник: pozdravok.ru

10 октября дата поздравления Покровская родительская суббота праздник проза смс стихи
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С Покровскою родительской субботой!

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