Красивые стихи и поздравления в Покровскую родительскую субботу 10 октября 2020 года

В настоящее время в субботу перед Покровом Богородицы христиане традиционно посещают заупокойные богослужения в храмах, приходят на кладбища, поминают усопших.

В настоящее время в субботу перед Покровом Богородицы христиане традиционно посещают заупокойные богослужения в храмах, приходят на кладбища, поминают усопших

Покровская родительская суббота изначально выступала днем поминовения православных воинов, погибших при завоевании Казани Иваном IV Грозным в 1552 году. Праздник был установлен в 1592 году по инициативе архиепископа Казанского и Астраханского святителя Ермогена и с благословения Патриарха Иова. Впоследствии Покровская родительская суббота стала совершаться православными христианами некоторых регионов России в память всех усопших близких. В настоящее время в субботу перед Покровом Богородицы христиане традиционно посещают заупокойные богослужения в храмах, приходят на кладбища, поминают усопших.

Покровская суббота нынче,

В молитве голову склони



И вспомни тех, кого уж нету,Прощения тихо попроси.

Горит свеча пускай, трепещет

Ее скорбящий огонек,

Чтоб стало там немного легче

Всем тем, кто так от нас далек.

В Покровскую субботу нужно

Нам всех ушедших помянуть.



Пускай молитва наша стелетИм в вечность светлый, тихий путь.

Зажгите свечи, всех простите,

Услышат пусть нас всех они,

Пусть жизнь с небес нам освещают

Лучом надежды и любви.

В Покровскую родительскую субботу пусть наши молитвы донесутся до небес, пусть наши близкие и родные пошлют нам луч света и добра оттуда. Желаю всем помнить дорогих сердцу людей, желаю не тосковать по ним, а согревать свою душу счастливыми моментами и радостными минутами, проведёнными вместе.

Я Покровскую субботу



Призываю вспомнить васТех, кого уж с нами нету,Тех, кто с ангелом сейчас.

Пусть спокойно им там будет,

Пусть они нас берегут,

В ангельском небесном хоре

Песни добрые поют.

Вспоминайте их почаще,



Помолитесь за родных,Ведь они мольбы услышатИ прикроют нас, живых.

Давайте будем вечно помнить тех,

Кто в мир иной ушел, увы, навеки,

Своих родных людей помянем всех,

О каждом близком вспомним человеке!

Пусть души их живут на небесах,



Скучаем по ним днями и ночами!Нет смысла в наших пролитых слезах,Ведь мысленно родные рядом с нами!

Короткое

В субботу Покровскую мира, добра,

В жизни спокойствия, счастья, тепла,

Вспомнить сегодня близких, родных,

В сердце всегда их надежно хранить.

С Покровскою родительской субботой!

Пришла пора усопших поминать,

Печь пирожки, ну а потом с заботой

Знакомым и прохожим раздавать.

Я в этот час спокойствия и мира

Желаю Вам и Вашей всей семье,

Пусть счастьем наполняется квартира,

Всегда сияет солнышко в судьбе!

С Покровскою родительской субботой

Тебя спешу поздравить и сказать:

Оставь дела все, и заботы,

Нам время всех усопших поминать.

Пусть будут души их спокойны,

И пухом будет им земля.

Родители ведь только лучшего достойны,

Пускай хранят их нежно небеса.

В день Родительской субботы

Ты усопших поминай,

Отложи свои заботы,

Стол скромнее собирай.

В тихом храме панихиду

Не забудь ты отстоять

И за умерших молитву

Не ленись ты прочитать.

Пусть горят, мерцая, свечи,

По щеке слеза бежит,

Мы их будем помнить вечно,

Сердце образ сохранит.

На Покровскую субботу

У икон зажги свечу,

Помолись тотчас с охотой,

Не скрывая скорбных чувств.

И пусть те, кого нет с нами,

Слышат шёпот добрых слов,

В высоте, за небесами

Нашу чувствуют любовь!

Родителей наших и близких,

Всех тех, кто ушел за грани,

В субботу Покровскую мы

В храме святом помянем.

За упокой их душ

Яркие свечи зажжем

И воинов, с битв не пришедших,

В этот день помянем.

Слеза пробежит по свече,

Ей отзовется память

И пусть вы на небесах,

Но в сердце всегда вы с нами.

Источник: pozdravok.ru