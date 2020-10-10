Всемирный день борьбы со смертной казнью отмечают 10 сентября: История важного дня

Лишь во второй половине 20 века был положен курс к отмене смертной казни в глобальном масштабе, а не только в отдельно взятой стране.

Смертная казнь – жестокое, унижающее достоинство и неэффективное наказание

Дата 10 октября в мире известна как Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty), или как Всемирный день против смертной казни. Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, с целью сокращения количества смертных приговоров в мире, и с тех пор проводится ежегодно.

Всемирная коалиция по запрету смертной казни (World Coalition Against the Death Penalty) была создана в 2002 года в Риме. Сегодня в нее входят более 150 национальных и международных правозащитных организаций, в том числе «Международная амнистия» (Amnesty International), неправительственные организации, ассоциации адвокатов, профсоюзы, местные и региональные органы власти. Глобальная цель Коалиции – отмена смертных приговоров и казней во всех странах, где высшая мера наказания является законной.

Не секрет, что казни применялись в мире с давних времён. Лишь во второй половине 20 века был положен курс к отмене смертной казни в глобальном масштабе, а не только в отдельно взятой стране. Исходя из того, что смертной казни нет места в демократическом обществе, в 1983 году по инициативе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был принят протокол к Европейской конвенции о правах человека об отмене смертной казни в мирное время, в 2002-м – протокол об отмене высшей меры наказания при всех обстоятельствах. И в результате с 1997 года в странах-членах Совета Европы (СЕ) не был казнен ни один человек, а отмена смертной казни стала необходимым условием при принятии в СЕ.

На сегодняшний день в большинстве стран мира смертная казнь запрещена законодательно или не применяется на практике (то есть действует официальный мораторий или приговоры не приводятся в исполнение). Ряд стран, применяющих смертную казнь, приняли меры для сужения сферы её применения. Но в 65 государствах (по данным на 2016 год) эта высшая мера наказания продолжает применяться, в том числе и в США (в 32 штатах).

В России с августа 1996 года приговоры к смертной казни в исполнение не приводятся, с февраля 1999-го действует мораторий на смертную казнь, а с 2009 года всем российским судам запрещено выносить соответствующие приговоры. Единственной страной в Европе и постсоветском пространстве, где смертные приговоры приводятся в исполнение, осталась Белоруссия.

Также, по данным Коалиции и Международной амнистии, в последние годы правительства ряда стран вследствие террористических атак возобновили применение смертной казни «как средство защиты граждан и государства» и «во имя борьбы с терроризмом», тем самым положив конец мораториям, действующим на протяжении многих лет. Что вызвало резкий рост количества смертных казней в мире. Особенно много зафиксировано в 5 странах: Китай, Иран, Ирак, Саудовская Аравия и Египет.

Вопрос смертной казни и сегодня в обществе стоит довольно остро. Единого мнения нет. Аргументы сторонников данной меры наказания ясны: сдерживающий фактор, невозможность рецидива, мягкость пожизненного заключения. Однако, по мнению противников смертной казни, это средство наказания нарушает неотъемлемое право человека на жизнь, которое провозглашено во Всеобщей декларации прав человека.

К тому же, признательные показания зачастую добываются под давлением или другими способами, не допускающими права на апелляцию, и смертные приговоры по обвинению в терроризме выносятся по итогам скорого, но несправедливого разбирательства. Кроме того, ни одна судебная система не застрахована от ошибок. Это означает, что при наличии смертной казни в государстве время от времени неизбежно будут казнены невиновные.

8-й Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем послании, посвященном Дню борьбы со смертной казнью, в 2016 году призвал отказаться от смертной казни, в том числе и в отношении осужденных за терроризм, объяснив это тем, что высшая мера наказания не приводит к снижению уровня преступности. По его словам, «эффективные меры по борьбе с терроризмом, как и все операции по обеспечению безопасности, должны основываться на правах человека и верховенстве закона». Кроме того, применение смертной казни не только не предотвращает терроризм, но даже способствует его распространению. «Опыт показывает, что казнь террористов используется их организациями в целях пропаганды путем создания образа мучеников, что повышает эффективность кампаний по вербовке новых сторонников»,– пояснил Пан Ги Мун.

Вообще смертная казнь приводит к дегуманизации общества, порождает жестокость у людей. Академик Андрей Сахаров говорил: «Наличие института смертной казни дегуманизирует общество. Я выступал и выступаю против смертной казни (и не только в СССР) ещё и потому, что эта мера наказания предусматривает наличие постоянного страшного аппарата исполнителей, целого института смертной казни». В странах, где смертная казнь разрешена, палачи являются, по факту легальными убийцами. Таким образом, государство оправдывает убийство в общественном сознании и подрывает основополагающий принцип общественной морали и нравственности, как полная неприкосновенность человеческой жизни….

Смертная казнь – жестокое, унижающее достоинство и неэффективное наказание. Её применение сопряжено с произволом, дискриминацией и ошибками. Поэтому для привлечения внимания к проблематике смертной казни и уменьшения случаев её применения и учреждён Всемирный день борьбы со смертной казнью.

К этой дате традиционно приурочено проведение множества мероприятий в разных странах мира – от культурных и образовательных программ до дипломатических акций и протестных выступлений. Среди наиболее популярных – тематические выставки, концерты, флешмобы, пресс-конференции, общественные дебаты с участием экспертов, бывших заключенных, родственников жертв казненных, чтобы повысить осведомленность о сущности смертной казни.

Источник: calend.ru