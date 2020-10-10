Хороша кашка, да мала чашка: Международный день каши отмечают 10 октября

Октябрь ежегодно становится месяцем, когда отмечается Международный день каши

Октябрь ежегодно становится месяцем, когда отмечается Международный день каши (World Porridge Day). Традиционное блюдо русской кухни, как и кухонь многих народов мира, продолжает оставаться популярным на протяжении уже более тысячи лет.

Именно этим и было обусловлено появление данного замечательного праздника. Он не обладает официальным статусом, а дата его проведения в Интернете указывается разная – 10 или 11 октября. Так или иначе, но октябрь объединил всех любителей каши – традиционного блюда многих народов. В культуре русского народа, в его кулинарных традициях каша занимает особое место. Не случайной стала поговорка «Щи, да каша – пища наша».

Принято считать, что праздник зародился в Великобритании, где до сих пор сильна традиция приготовления и употребления в пищу овсяной каши. Есть информация, что он впервые был проведён в 2009 году с благотворительной целью оказания помощи центру, помогающему голодающим детям в бедных странах. Именно каша – продукт, основанный на варке крупы той или иной злаковой культуры, была выбрана центром Mary`s Meals в качестве блюда, которому посвятили праздник. Именно каша, а точнее крупа, из которой она варится, является одним из наиболее простых и распространённых блюд, произрастающих в самых разных частях мира. Где-то каша является просто основой рациона питания. Тем самым она способна предотвратить угрозу голода.

Возможность приготовления каши из самых разнообразных круп и овощей, зоны произрастания которых, в свою очередь, варьируются от севера до юга, сделала кашу, пожалуй, самым известным блюдом в мире. Её готовят из таких круп, как: овсяная, гречневая, перловая, рисовая, ячневая, пшённая, манная, пшеничная, кукурузная. Преобладание той или иной каши в рационе различных народов связано с тем, какие злаковые культуры произрастали на территории проживания народа. Со временем в культуре разных народов сложилась целая традиция приготовления каши, сформировались определённые предпочтения.

В разных странах в честь Дня каши проводятся различные мероприятия. Так, в Великобритании проходит чемпионат по приготовлению каши (основанный задолго до учреждения праздника). В других странах проводятся викторины, мастер-классы по приготовлению каши, конкурсы, соревнования по приготовлению каши или по её поеданию. Многие рестораны и кафе включают в меню и предлагают своим посетителям в этот день разнообразные каши.

Не стоит забывать и о том, что многие каши, являясь вкусной, питательной пищей, составляют рацион диетического и детского питания. Для детей каша становится одним из тех блюд, с которых ребёнок начинает вообще знакомство с пищей.

Многие акции, приуроченные к Международному дню каши, носят благотворительный характер, а средства, собранные от них направляются в фонды помощи голодающим детям и борьбы с голодом.

Источник: calend.ru