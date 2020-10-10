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Общество / Стиль жизни

Хороша кашка, да мала чашка: Международный день каши отмечают 10 октября

09:34 10.10.2020 Фото: wikimedia.org
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В разных странах в честь Дня каши проводятся различные мероприятия. Так, в Великобритании проходит чемпионат по приготовлению каши.

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Октябрь ежегодно становится месяцем, когда отмечается Международный день каши

Октябрь ежегодно становится месяцем, когда отмечается Международный день каши (World Porridge Day). Традиционное блюдо русской кухни, как и кухонь многих народов мира, продолжает оставаться популярным на протяжении уже более тысячи лет.

Именно этим и было обусловлено появление данного замечательного праздника. Он не обладает официальным статусом, а дата его проведения в Интернете указывается разная – 10 или 11 октября. Так или иначе, но октябрь объединил всех любителей каши – традиционного блюда многих народов. В культуре русского народа, в его кулинарных традициях каша занимает особое место. Не случайной стала поговорка «Щи, да каша – пища наша».

Принято считать, что праздник зародился в Великобритании, где до сих пор сильна традиция приготовления и употребления в пищу овсяной каши. Есть информация, что он впервые был проведён в 2009 году с благотворительной целью оказания помощи центру, помогающему голодающим детям в бедных странах. Именно каша – продукт, основанный на варке крупы той или иной злаковой культуры, была выбрана центром Mary`s Meals в качестве блюда, которому посвятили праздник. Именно каша, а точнее крупа, из которой она варится, является одним из наиболее простых и распространённых блюд, произрастающих в самых разных частях мира. Где-то каша является просто основой рациона питания. Тем самым она способна предотвратить угрозу голода.

Возможность приготовления каши из самых разнообразных круп и овощей, зоны произрастания которых, в свою очередь, варьируются от севера до юга, сделала кашу, пожалуй, самым известным блюдом в мире. Её готовят из таких круп, как: овсяная, гречневая, перловая, рисовая, ячневая, пшённая, манная, пшеничная, кукурузная. Преобладание той или иной каши в рационе различных народов связано с тем, какие злаковые культуры произрастали на территории проживания народа. Со временем в культуре разных народов сложилась целая традиция приготовления каши, сформировались определённые предпочтения.

В разных странах в честь Дня каши проводятся различные мероприятия. Так, в Великобритании проходит чемпионат по приготовлению каши (основанный задолго до учреждения праздника). В других странах проводятся викторины, мастер-классы по приготовлению каши, конкурсы, соревнования по приготовлению каши или по её поеданию. Многие рестораны и кафе включают в меню и предлагают своим посетителям в этот день разнообразные каши.

Не стоит забывать и о том, что многие каши, являясь вкусной, питательной пищей, составляют рацион диетического и детского питания. Для детей каша становится одним из тех блюд, с которых ребёнок начинает вообще знакомство с пищей.

Многие акции, приуроченные к Международному дню каши, носят благотворительный характер, а средства, собранные от них направляются в фонды помощи голодающим детям и борьбы с голодом.

Источник: calend.ru

World Porridge Day каша Международный день каши праздник
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