После служебного романа 37-летняя невеста Светлана вышла замуж за 31-летнего Евгения Карепина в Бердске. У обоих второй брак и есть дети

Для торжественной регистрации брака Светлана выбрала белоснежный костюм — укороченное платье и пиджак. На ноги надела полусапожки на каблучках. Жених приехал на регистрацию брака в строгом костюме. Обошелся без галстука.

Отношения Евгения и Светланы Карепиных начались со служебного романа

На автомобиле, украшенном букетами роз, подъехали к ЗАГСу Бердска 9 октября 37-летняя Светлана и ее жених 31-летний Евгений Карепин.

После регистрации брака Светлана взяла фамилию мужа. Молодожены рассказали, что познакомились они на работе, тогда еще трудились в «Домале», закрутился служебный роман.

И у Евгения, и у Светланы это уже второй брак. От первого брака у жениха растет дочь, у невесты — двое детей. Планируют пополнить семью общими детками.

Для торжественной регистрации брака Светлана выбрала белоснежный костюм — укороченное платье и пиджак. На ноги надела полусапожки на каблучках. Завершали образ невесты белые цветы в волосах воронова крыла.

Жених приехал на регистрацию брака в строгом костюме. Обошелся без галстука. Петлицу его пиджака украсил белый цветок.