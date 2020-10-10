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Дом / Общество

Огород на окне: Какие культуры можно выращивать круглый год?

10:11 10.10.2020 Фото: pxhere.com
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Томат, перец (сладкий и острый), а также базилик, мята, петрушка,  щавель и другие многолетние культуры после зимы, проведенной в квартире, можно вернуть на грядку.

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Томаты и огурцы можно выращивать на окне

Вовсе не обязательно, закончив дачный сезон, удалять все растения с участка: они смогут порадовать урожаем зимой. Некоторые растения хорошо переносят пересадку и транспортировку с дачной грядки на окно квартиры, дома.

Правила пересадки «дачных» растений

Растения томата, перца, баклажана могут продолжить плодоносить. А после короткого периода покоя вновь зацветут и сформируют плоды. Можно перевезти в город и растения мяты, базилика, петрушки. Их ароматная зелень внесет чудесную нотку в зимние блюда.

К перевалке овощных растений в контейнеры приступают, как  только установится прохладная погода. Завершить эту работу нужно до заморозков. Вокруг здоровых, без повреждений кустиков увлажняют почву. Затем их аккуратно извлекают с комом земли и переваливают в чистый горшок, обработанный раствором марганцовокислого калия. На дне контейнера предусматривают дренаж. Грунт вокруг кустиков приминают руками. Одним словом, поступают так же, как  с комнатными растениями.

Пересаженное растение отправляют на карантин. Контейнер ставят в прохладное место подальше от других комнатных «питомцев». Если в течение семи дней на растениях станут заметны признаки болезни, их придется обработать соответствующими препаратами. После карантина растения можно поставить на подоконник рядом с другими зелеными обитателями квартиры.

КСТАТИ    Томат, перец (сладкий и острый), а также базилик, мята, петрушка,  щавель и другие многолетние культуры после зимы, проведенной в квартире, можно вернуть на грядку.

Что можно выращивать дома?

Не каждое растение томата удобно выращивать в квартире. Поэтому  хорошо забирать с собой в город миниатюрные кустики карликовых сортов высотой 35-40 см («Балконное чудо», «Пиноккио» и другие). Растения нуждаются в дополнительном освещении и поливах (дважды в неделю). В таких условиях крохотные кустики томата продолжат формировать плоды.

Кусты перца ниже, чем у томата. Поэтому переселять с грядки на окно можно многие сорта и практически все виды (острый, кустарниковый и другие). Если транспортировать приходится растения с бутонами, то к Новому году можно получить плоды. Правда, для этого требуется  досвечивание и регулярная подкормка (1 раз в 2 недели) универсальным удобрением для овощных культур.

В условиях дефицита света зимой растения перца обычно теряют листья. С увеличением светового дня, в феврале на них отрастут новые побеги и листья,  а весной появятся бутоны.

СОВЕТ  Не выставляйте на один подоконник растения перца сладкого и перца острого, иначе в результате переопыления они сформируют плоды с низкими вкусовыми качествами.

 Пряности на окне

Очень приятно приготовить зимой чай со свежим листочком мяты.  Для этого под рукой должно всегда быть ароматное растение. Кустик несложно пересадить осенью с грядки на окно и регулярно его поливать.

Свежий душистый листик базилика – отличная приправа к мясным блюдам. Эта теплолюбивая культура не выносит снижения температуры до минусовой отметки. Поэтому для зимнего выращивания на окне его перемещают  в комнатные условия не позднее сентября.

Перевозить с дачи нужно молодые экземпляры, которые не вступили в фазу цветения. Растению для зимнего выращивания потребуется контейнер объемом 1,5-2 л, наполненный огородной землей. Базилику отводят место  на подоконнике, ориентированном на юг или юго-восток. Здесь оно получит больше света. Растение нужно поливать ежедневно.

Растения базилика часто вытягиваются и оголяются. Этот недостаток можно исправить, обрезав побеги на половину. Они быстро отрастут и сформируют урожай ароматных листьев.

Пересадить в контейнеры для комнатного возделывания можно  петрушку и душицу. Посадив часть их корешки в горшки,  можно получить пряные листочки – приправку к мясным и рыбным блюдам.

Источник: cemicvet.mediasole

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