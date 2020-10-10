10.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

На завтрак или ужин? Когда лучше есть творог?

08:11 10.10.2020 Фото: pxhere.com
0

Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена.

% name% title
Творог – продукт, богатый белками, жирами, минералами
Творог – один из самых полезных и популярных кисломолочных продуктов. Но его польза зависит от того, с чем и когда вы его будете есть, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Марият Мухина.
Творог – продукт, богатый белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Он полезен всем от мала до велика. Но потреблять они его должны по-разному. Взрослым творог лучше есть утром, потому что он задерживает жидкость. Исключение составляют кормящие матери. Им, как и детям, творог, который дает белок для роста, лучше есть его вечером, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
Чтобы сделать творог еще полезней, можно есть его с различными добавками. Нужно только избегать соли и перца.
"Творог с зеленью – продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога. А если там перец или соль, будет только лишняя задержка жидкости. Творог хорошо сочетается со сметаной – это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция", – сказала Марият Мухина.
Плохая добавка к творогу – сахар, объяснила врач-диетолог.
"Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы – для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира", – предупредила Марият Мухина.
Определить, настоящий ли творог вы купили, можно в домашних условиях.

"Важно понять, есть ли в твороге крахмал. Для этого дома можно капнуть туда йодом. Если капелька посинеет, это будет означать, что творог фальсифицированный. Крахмал в твороге говорит, что это полностью искусственный, ненатуральный продукт, причем фальсификат, производитель обманывает своего потребителя. Чтобы выбрать правильный творог, нужно также понимать, что он не должен обладать кислым, резким запахом", – добавила врач-диетолог.

Источник: radiosputnik.ria.ru

белок продукт творог
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите творог? Когда кушаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На завтрак или ужин? Когда лучше есть творог?
08:11 10-10-2020
На завтрак или ужин? Когда лучше есть творог?
БердскПогода в Бердске на 10 октября 2020
07:30 10-10-2020
Погода в Бердске на 10 октября 2020
Красивые стихи и поздравления в Покровскую родительскую субботу 10 октября 2020 года
00:34 10-10-2020
Красивые стихи и поздравления в Покровскую родительскую субботу 10 октября 2020 года
Можно ли работать и убираться в Покровскую родительскую субботу 10 октября?
23:43 09-10-2020
Можно ли работать и убираться в Покровскую родительскую субботу 10 октября?
Точный гороскоп на субботу 10 октября: Звезды обещают сегодня Ракам удачный день
23:04 09-10-2020
Точный гороскоп на субботу 10 октября: Звезды обещают сегодня Ракам удачный день
Остановил неуправляемый автобус с умершим водителем пассажир в Приморье
22:12 09-10-2020
Остановил неуправляемый автобус с умершим водителем пассажир в Приморье
Как оформлять ДТП при закрытых на карантин отделениях ГИБДД в Новосибирской области?
21:48 09-10-2020
Как оформлять ДТП при закрытых на карантин отделениях ГИБДД в Новосибирской области?
Сидеть дома в выходные призвал россиян Минздрав, чтобы не заразиться
21:38 09-10-2020
Сидеть дома в выходные призвал россиян Минздрав, чтобы не заразиться
Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 10 октября 2020 года в субботу
21:34 09-10-2020
Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 10 октября 2020 года в субботу
БердскОтремонтируют до конца Бердское шоссе и дороги в Бердске по нацпроекту в 2021 году 1
21:28 09-10-2020
Отремонтируют до конца Бердское шоссе и дороги в Бердске по нацпроекту в 2021 году