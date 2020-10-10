На завтрак или ужин? Когда лучше есть творог?

Творог – продукт, богатый белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Он полезен всем от мала до велика. Но потреблять они его должны по-разному. Взрослым творог лучше есть утром, потому что он задерживает жидкость. Исключение составляют кормящие матери. Им, как и детям, творог, который дает белок для роста, лучше есть его вечером, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.