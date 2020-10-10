На завтрак или ужин? Когда лучше есть творог?

Творог – один из самых полезных и популярных кисломолочных продуктов. Но его польза зависит от того, с чем и когда вы его будете есть, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Марият Мухина.
Творог – продукт, богатый белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Он полезен всем от мала до велика. Но потреблять они его должны по-разному. Взрослым творог лучше есть утром, потому что он задерживает жидкость. Исключение составляют кормящие матери. Им, как и детям, творог, который дает белок для роста, лучше есть его вечером, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
Чтобы сделать творог еще полезней, можно есть его с различными добавками. Нужно только избегать соли и перца.
"Творог с зеленью – продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога. А если там перец или соль, будет только лишняя задержка жидкости. Творог хорошо сочетается со сметаной – это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция", – сказала Марият Мухина.
Плохая добавка к творогу – сахар, объяснила врач-диетолог.
"Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы – для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира", – предупредила Марият Мухина.
Определить, настоящий ли творог вы купили, можно в домашних условиях.
"Важно понять, есть ли в твороге крахмал. Для этого дома можно капнуть туда йодом. Если капелька посинеет, это будет означать, что творог фальсифицированный. Крахмал в твороге говорит, что это полностью искусственный, ненатуральный продукт, причем фальсификат, производитель обманывает своего потребителя. Чтобы выбрать правильный творог, нужно также понимать, что он не должен обладать кислым, резким запахом", – добавила врач-диетолог.
Источник: radiosputnik.ria.ru