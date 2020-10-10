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Авто / Общество

Как бороться с запотевшими стеклами в машине

18:06 10.10.2020 Фото: pxhere.com
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Провоцировать запотевание могут забитые сливы короба воздухопритока.

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Если окна мутнеют без видимых причин, возможно, сломался привод заслонки рециркуляции климатической установки

Мокрая погода с частыми дождями и высокой влажностью способствует снижению видимости. Стекла покрываются испариной. Бороться с ней должна штатная климатическая установка, которая имеет достаточную мощность, чтобы справляться с любой влажностью в салоне. Поэтому в исправной машине запотевание стекол имеет временный характер и прекращается по мере прогрева печки и в зависимости от интенсивности воздушного обдува.

Однако постоянная конденсация влаги и систематическое снижение прозрачности стекол свидетельствуют о неисправностях в технических узлах машины. Чем это может быть вызвано?

Неисправные клапаны и фильтр

Высокая влажность в машине наблюдается в том случае, если влага поступает в салон и не выветривается оттуда. Это возможно, к примеру, когда в салон сели несколько человек в мокрой одежде, побывавших под дождем. Стекла мгновенно запотевают, и, пока белье не просохнет, придется использовать горячий обдув.

Ситуация ухудшается при сильном загрязнении воздушного фильтра салона, через который прокачиваются потоки из печки. Новый фильтр задерживает не только частички пыли и сажи, но и влагу, благодаря чему помогает сушить циркулируемый воздух.

Влага может подолгу сохраняться в салоне и при нарушении системы вентиляции. В этом случае необходимо проверить вентиляционные отверстия в багажном отделении автомобиля и клапаны выпуска воздуха, расположенные под задним бампером. Если они не функционируют, то при открытии дверей появляется заметный хлопок, словно давление внутри машины немного отличается от атмосферного. Тогда у пассажиров и водителя закладывает уши.

Если окна мутнеют без видимых причин, возможно, сломался привод заслонки рециркуляции климатической установки. При отсутствии поступления свежего воздуха извне стекла начнут собирать конденсат.

Неисправный кондиционер и печка

Провоцировать запотевание могут и забитые сливы короба воздухопритока. Это дефлекторы, через которые воздух снаружи автомобиля засасывается в климатическую установку. При засорении желоба вода во время дождей переливается через края лотка и поступает не только в моторный отсек, но и в воздуховоды. В этом случае фильтр и прочая механика печки и кондиционера мокнут.

Большую влажность может давать неисправный кондиционер. Если засорена трубка слива воды из испарителя, то влага выветривается в салон и конденсируется на стеклах.

Как бороться с запотеванием?

Чтобы быстро убрать лишнюю влагу из салона, можно применять пакеты с силикагелем. Это вещество отлично впитывает влагу. Его заказывают через интернет, и он приходит по почте в больших мешках. Силикагель можно рассыпать по полотняным мешкам и класть в местах скопления влаги, к примеру на коврики.

Кроме того, помогают быстро собрать воду так называемые «автопамперсы». Это многоразовые коврики, впитывающие жидкость. Они способны удерживать до 300 мл воды.

Помогает осушить воздух кондиционер. При его включении вместе с печкой влага вымораживается из воздуха и выбрасывается наружу через специальный слив испарителя.

Если нет ни того, ни другого, то можно протереть запотевшие стекла скомканной газетой. Она обезжиривает поверхность и удаляет мелкий слой пыли, который обладает конденсирующим эффектом. Капельки воды не могут выпадать, когда на холодных поверхностях отсутствуют точки кристаллизации.

Источник: АиФ

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