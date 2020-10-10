Отстрел 256 лосей и косуль разыграют случайной комбинацией цифр в Новосибирской области

После завершения отбора заявок подсистемой «Охота» формируется протокол случайной выборки. Заявки можно подавать до 12 октября.

Разрешать застрелить 222 косули сибирской на территории общедоступных охотничьих угодий

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области посредством случайной выборки состоится распределение разрешений на добычу 34 лосей и 222 косули сибирской на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области в сезоне охоты 2020 года.

Процедура осуществляется путем обращения к соответствующей функции информационной системы «Охота» подсистемы государственной информационной системы Новосибирской области «Межведомственная автоматизированная информационная система» использующей генератор случайных чисел. Программа случайным образом отбирает номера заявок из общего количества поданных, в соответствии с количеством разрешений на добычу охотничьих ресурсов, подлежащих распределению. После завершения отбора заявок подсистемой «Охота» формируется протокол случайной выборки.

В мероприятии примет участие начальник управления использования природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Стукалин и начальник управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий минприроды Валерий Шрейдер.

Мероприятие пройдет 12 октября по адресу Красный проспект, 25, каб. 309. Начало в 10.00.

Подробная информация о мероприятии по телефону 8-913-012-06-63 (Анастасия Ларесс).