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Война в Карабахе: Договорились в Москве о прекращении огня в полдень 10 октября Баку и Ереван

09:49 10.10.2020 Фото: НТВ/МИД РФ
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Боевые действия должны закончиться в субботу. Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана стали самыми продолжительными за 20 лет. Они длились 10 с половиной часов.

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Консультации Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова в Доме приемов МИД России начались в пятницу около 16:30

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе с 12:00 субботы, 10 октября. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам консультаций, которые прошли в Москве. Трехсторонние переговоры длились более 10 часов.

Армения и Азербайджан также договорились приступить к субстантивным (без посредников) переговорам по Карабаху с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Конкретные параметры прекращения огня будут согласованы дополнительно, говорится в совместном заявлении.

Завершившиеся в Москве переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе стали самыми продолжительными за 20 лет. Они длились 10 с половиной часов. Консультации Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова в Доме приемов МИД России в Москве начались в пятницу около 16:30. Переговоры проходили в закрытом режиме. Министры даже не стали делать никаких заявлений для прессы во время протокольной отрытой части в начале встречи. В ходе переговоров министры делали несколько «технических перерывов». Стороны обсуждали прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, а также гуманитарные вопросы — обмен военнопленными и телами убитых.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших. После этого в Кремле сообщили о договоренности провести в Москве встречу глав МИД Армении и Азербайджана. Владимир Путин на также рассказал на совещании с членами Совбеза о состоявшихся телефонных разговорах с лидерами двух стран.

боевые действия в закрытом режиме конфликт Нагорный Карабах убиты
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