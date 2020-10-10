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Сгорели УАЗ и мебель в гараже рядом с пожарной частью в Бердске

10:06 10.10.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Пожар ликвидировали за полчаса. Работало звено газодымозащиты, поскольку было серьезное задымление.

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Горевший гараж расположен недалеко от пожарной части Бердска

В Бердск произошел пожар в гараже, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

9 октября в 10:49 в Бердск загорелся гараж. В результате огнем повреждена мебель и автомобиль марки "УАЗ".

Ликвидировали пожар в 11:21. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, работало 1 звено газодымозащитной службы, поскольку было задымление.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", горел гараж в боксах, расположенных недалеко от пожарной части. На место происшествия выезжали полицейские. О пострадавших не сообщается.

Причину пожара и ущерб от него установят дознаватели бердского отдела надзорной деятельности.

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